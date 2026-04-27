Ulia se lleva la txapela tras vencer en la final a Mollarri y realizar 47 alzadas a la piedra irregular
Bajo la batuta de la capitana Udane Ostolaza, el equipo formado por las levantadoras Estefanía Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha ganado una apretada y emocionante final.
El equipo Ulia ha ganado la cuarta edición del programa Harri Herri tras superar en la final femenina a Mollarri. Bajo la batuta de la capitana Udane Ostolaza, el conjunto formado por las levantadoras Estefanía Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha realizado 47 alzadas a la piedra irregular en la última y decisiva prueba del programa. El equipo formado por Olaia Esnaola, Ainitze Zumeta, Malen Molandeira y Maddi Salterain, Mollarri, ha sido capaz de levantar la misma roca 43 veces.
La levantadora Olaia Esnaola, del equipo Mollarri, dio en dos minutos siete alzadas en la semifinal a la rectangular de 100 kilos. Capitaneada por Estitxu Almandoz, la azpeitiarra de 18 años ha igualado su marca en la final. Ha intentado hacer una octava alzada en los últimos segundos, pero no lo ha conseguido. En esa primera prueba, en la semifinal, la iturendarra Estefanía Etxebeste, de 23 años, dio 12 alzadas a la misma piedra en tres minutos. En la final, en dos minutos, ha realizado 10 alzadas. Cada alzada tenía 8 segundos de bonificación, por lo que Ulia ha logrado una ventaja de 24 segundos en la primera prueba, acumulando 1:20 minutos. Mollarri sólo ha sumado 56 segundos.
Con la piedra cúbica de 62,5 kilos, la vitoriana Eider García Durana, de 31 años, hizo 16 alzadas en dos minutos en la semifinal. En la final, en tres minutos, la ha igualado en su hombro 23 veces. Su rival, Ainitze Zumeta (Mollarri), hizo 27 alzadas en tres minutos, en la semifinal. En la final, en el mismo tiempo, ha igualado dicha marca personal. Ainitze ha terminado la sesión exhausta. Así, tras la segunda prueba, Mollarri ha recuperado 20 segundos a Ulia (5 segundos de bonificación por alzada).
En la semifinal, la vitoriana Sara Jiménez de Aberasturi, de 27 años, levantó 15 veces en un solo minuto el cilindro de 62,5 kilos. En la final, en dos minutos, ha hecho 27 alzadas. Ha terminado la sesión de trabajo con problemas en las piernas. Por ello, sus compañeras han tenido que tumbarla y ponerle las piernas en alto. En la semifinal, su rival Malen Molandeira hizo 14 alzadas en un minuto. En la final, en dos minutos, ha realizado 28. Tras esta prueba, Mollarri ha acumulado un tiempo de 4:35 minutos, y Ulia 4:36 minutos (3 segundos de bonificación por alzada), una diferencia de tan solo un segundo.
En la última prueba individual, Alba Zubiria realizó un gran trabajo en la semifinal, igualando 28 veces la bola de 50 kilos en dos minutos. La harrijasotzaile de Ibero, de 26 años, llevo a cabo sus alzadas de ocho en ocho. En la final, en un solo minuto, ha realizado 19 alzadas. La zarauztarra Maddi Salterain (Mollarri), la debutante y levantadora más joven, dio 21 alzadas a la bola en dos minutos en la semifinal, a pesar de los problemas en una de sus últimas alzadas, que acabó con la piedra y ella por los suelos, llevándose un buen susto. En la final, en un minuto, ha sido capaz de hacer 15 alzadas.
Una vez finalizadas todas las pruebas individuales, Mollarri ha acumulado un tiempo de 5:20 minutos, añadiendo un minuto más por parte de la organización, 6:20. Por su parte, Ulia ha cosechado 5:33 minutos, para un total de 6:33. Por lo tanto, 13 segundos de ventaja para Ulia de cara a la última piedra. Ambos equipos dieron 34 alzadas en semifinales a la piedra irregular.
En la final, Mollarri ha sido el primer equipo en enfrentarse al pedrusco. El conjunto capitaneado por Estitxu Almandoz ha realizado 43 alzadas, 9 más que en la eliminatoria previa, eso sí, con 21 segundos más. En la semifinal, todas las levantadoras reservaron fuerzas en el tramo final, pero hoy lo han dado todo. Sin embargo, el equipo de Udane Ostolaza, Ulia, ha sido capaz de dar cuatro alzadas más, por lo que se ha llevado la txapela a casa. Las integrantes de ambos equipos no han cometido errores graves, y han protagonizado una final de gran nivel.
La próxima semana Etxauri y Albizuri se jugarán la txapela masculina.
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Los levantadores de Joseba Ostolaza, Jon Marijuan, Gari Garmendia, Beñat Telleria e Imanol Royo Lartain, han dado 20 alzadas a la piedra irregular en 4:37 minutos. Por su parte, el cuarteto capitaneado por Joxe Ramón Iruretagoiena Izeta II ha levantado el pedrusco 15 veces en 04:03 minutos.
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El equipo formado por las levantadoras Estefanía Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha realizado 34 alzadas a la piedra irregular en la prueba decisiva. Por su parte, Patricia Martín, Lierni Osa, Ane Cestau y Naroa Arruti han sido capaces de levantarla 30 veces con bastante menos tiempo.
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El equipo formado por los harrijasotzailes Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Alex Merlo realizaron 18 alzadas a la piedra irregular, cuatro más que su rival.
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El equipo formado por los levantadores Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Alex Merlo ha conseguido superar un mal inicio y revertir la situación. A la piedra irregular le han dado 18 alzadas. Sus adversarios, Xabier Aranburu, Hodei Iruretagoiena, Xabat Olaizola y Eneko Bilbao, la han levantado en 14 ocasiones.
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El equipo formado por Olaia Esnaola, Ainitze Zumeta, Malen Molandeira y Maddi Salterain ha dado 34 alzadas a la piedra irregular en la prueba final decisiva. Sus rivales, en cambio, le han dado 31 alzadas, llegando a esa última prueba con 18 segundos de desventaja. Por lo tanto, Maddi Gesalaga, Ane Atxutegi, Leire Olea y Elene Ostolaza han quedado fuera de la final.