La levantadora Olaia Esnaola, del equipo Mollarri, dio en dos minutos siete alzadas en la semifinal a la rectangular de 100 kilos. Capitaneada por Estitxu Almandoz, la azpeitiarra de 18 años ha igualado su marca en la final. Ha intentado hacer una octava alzada en los últimos segundos, pero no lo ha conseguido. En esa primera prueba, en la semifinal, la iturendarra Estefanía Etxebeste, de 23 años, dio 12 alzadas a la misma piedra en tres minutos. En la final, en dos minutos, ha realizado 10 alzadas. Cada alzada tenía 8 segundos de bonificación, por lo que Ulia ha logrado una ventaja de 24 segundos en la primera prueba, acumulando 1:20 minutos. Mollarri sólo ha sumado 56 segundos.

Con la piedra cúbica de 62,5 kilos, la vitoriana Eider García Durana, de 31 años, hizo 16 alzadas en dos minutos en la semifinal. En la final, en tres minutos, la ha igualado en su hombro 23 veces. Su rival, Ainitze Zumeta (Mollarri), hizo 27 alzadas en tres minutos, en la semifinal. En la final, en el mismo tiempo, ha igualado dicha marca personal. Ainitze ha terminado la sesión exhausta. Así, tras la segunda prueba, Mollarri ha recuperado 20 segundos a Ulia (5 segundos de bonificación por alzada).

En la semifinal, la vitoriana Sara Jiménez de Aberasturi, de 27 años, levantó 15 veces en un solo minuto el cilindro de 62,5 kilos. En la final, en dos minutos, ha hecho 27 alzadas. Ha terminado la sesión de trabajo con problemas en las piernas. Por ello, sus compañeras han tenido que tumbarla y ponerle las piernas en alto. En la semifinal, su rival Malen Molandeira hizo 14 alzadas en un minuto. En la final, en dos minutos, ha realizado 28. Tras esta prueba, Mollarri ha acumulado un tiempo de 4:35 minutos, y Ulia 4:36 minutos (3 segundos de bonificación por alzada), una diferencia de tan solo un segundo.

En la última prueba individual, Alba Zubiria realizó un gran trabajo en la semifinal, igualando 28 veces la bola de 50 kilos en dos minutos. La harrijasotzaile de Ibero, de 26 años, llevo a cabo sus alzadas de ocho en ocho. En la final, en un solo minuto, ha realizado 19 alzadas. La zarauztarra Maddi Salterain (Mollarri), la debutante y levantadora más joven, dio 21 alzadas a la bola en dos minutos en la semifinal, a pesar de los problemas en una de sus últimas alzadas, que acabó con la piedra y ella por los suelos, llevándose un buen susto. En la final, en un minuto, ha sido capaz de hacer 15 alzadas.

Una vez finalizadas todas las pruebas individuales, Mollarri ha acumulado un tiempo de 5:20 minutos, añadiendo un minuto más por parte de la organización, 6:20. Por su parte, Ulia ha cosechado 5:33 minutos, para un total de 6:33. Por lo tanto, 13 segundos de ventaja para Ulia de cara a la última piedra. Ambos equipos dieron 34 alzadas en semifinales a la piedra irregular.

En la final, Mollarri ha sido el primer equipo en enfrentarse al pedrusco. El conjunto capitaneado por Estitxu Almandoz ha realizado 43 alzadas, 9 más que en la eliminatoria previa, eso sí, con 21 segundos más. En la semifinal, todas las levantadoras reservaron fuerzas en el tramo final, pero hoy lo han dado todo. Sin embargo, el equipo de Udane Ostolaza, Ulia, ha sido capaz de dar cuatro alzadas más, por lo que se ha llevado la txapela a casa. Las integrantes de ambos equipos no han cometido errores graves, y han protagonizado una final de gran nivel.

La próxima semana Etxauri y Albizuri se jugarán la txapela masculina.