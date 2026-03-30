Mollarrik finalerako txartela lortu du, Ergobia lehen finalerdian gaindituta

Olaia Esnaolak, Ainitze Zumetak, Malen Molandeirak eta Maddi Salterainek osatutako taldeak 34 altxaldi eman dizkio harri baldarrari azken proba erabakigarrian. Aurkariek, aldiz, 31 altxaldi eman dizkiote, azken lan saio horretara 18 segundoko desabantailarekin iritsita. Beraz, Maddi Gesalaga, Ane Atxutegi, Leire Olea eta Elene Ostolaza finaletik at geratu dira.

Maddi Salterain Mollarri taldeko harri-jasotzaile gaztea, harri baldarrarekin. Irudia: EITB
E. L. H. | EITB

Hasiera aparta eman diote zortzi harri-jasotzailek ‘Harri Herri’ saioaren laugarren denboraldiari Etxebarriko (Bizkaia) pilotalekuan. Emakumezkoen lehen finalerdia jokatu dute Mollarri eta Ergobia taldeek, eta aurrenekoa nagusitu da azken proba erabakigarrian, finalerako lehen txartela lortuz. Aurten eta aurrenekoz talde bakoitza osatzen duten lau harri-jasotzaileek helduko diote harri baldarrari azken lan saioan.

Mollarri, finalera

Estitxu Almandoz kapitainaren gidaritzapean, Mollarri taldeko Olaia Esnaola harri-jasotzaileak zazpi jasoaldi eman dizkio 100 kiloko laukizuzenari lehen proban. Iazko finala irabazi zuen Maddi Gesalagak (Ergobia), aldiz, zortzi altxaldi eman dizkio harri berari. Ondorioz, Karmele Gisasolaren taldea nagusitu da lehen lan saioan.

Hala ere, pozak gutxi iraun dio; izan ere, hurrengo proban, Ainitze Zumetak (Mollarri) 62,5 kiloko kubikoari 27 jasoaldi egin dizkio hiru minutuan, eta Ane Atxutegik (Ergobia) 23 baino ez. Ondoren, pisu berdineko zilindro zaharrarekin odolkiak ordainetan eman dizkio Ergobiak Mollarriri; izan ere, Malen Molandeirak 14 altxaldi egin ditu minutu batean, eta Leire Oleak bat gehiago.

Azken-aurreko proban, Maddi Salterainek (Mollarri), debutari eta harri-jasotzaile gazteenak, 21 jasoaldi eman dizkio 50 kiloko bolari bi minutuan, nahiz eta azken altxaldietako batean arazoak izan eta harria eta bera lurrera erori diren, susto makala hartuz. Aurkariak, Elene Ostolazak lege zaharrean, oin hutsik, 19 jasoaldi egin ditu. Lan saioaren bukaerara nabarmen beteta iritsi da harri-jasotzaile oriotarra.

Honenbestez, harri-jasotzaile guztien altxaldi bakoitzeko denbora-sariak kontutan hartuta (8 segundo laukizuzenarekin egindako altxaldi bakoitzeko, 5 segundo kubikoarekin eta 3 segundo zilindroarekin eta bolarekin), Mollarri 18 segundoko abantailarekin heldu da azken proba erabakigarrira. Esan bezala, Estitxu Almandozen taldeak 34 jasoaldi egin dizkio harri baldarrari. Are gehiago, lan erditan 20 altxaldi eman dizkio, eta 45 segundoren faltan apirilaren 27ko finalerako txartela eman dion 31.a lortu du.

Aurretik, hain zuzen ere, 31 jasoaldi eman dizkio Karmele Gisasolaren Ergobia taldeak. Ondorioz, final handirako txartela lortzeko langa non zegoen aldez aurretik zekiten Mollerriko neskek.

15 egun barru gizonezkoen lehen finalerdia jokatuko dute Albizuri eta Laukariz taldeek.

Jokin Eizmendik eta Lierni Osak "Harri Herri"ko finalerako urratsa eman dute

Neguko "Harri Herri" saioko bigarren jardunaldian, Jokin Eizmendik Xabat Olaizolaren marka berdindu du. Beñat Telleriak eta Gorka Etxeberriak 9na jaso dute, eta sailkapenean hirugarren eta laugarren jarri dira. Emakumezkoetan Lierni Osak egin du markarik onena, 13 jasoaldi, Maddi Gesalagak baino bat gutxiago. Bestalde, Ane Atxutegi (9) eta Ane Cestau (8) nekez sartuko dira zortzi onenen artean.
