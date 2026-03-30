Mollarri logra el pase a la final tras superar a Ergobia en la primera semifinal
El equipo formado por Olaia Esnaola, Ainitze Zumeta, Malen Molandeira y Maddi Salterain ha dado 34 alzadas a la piedra irregular en la prueba final decisiva. Sus rivales, en cambio, le han dado 31 alzadas, llegando a esa última prueba con 18 segundos de desventaja. Por lo tanto, Maddi Gesalaga, Ane Atxutegi, Leire Olea y Elene Ostolaza han quedado fuera de la final.
La cuarta temporada de 'Harri Herri' ha arrancado con un gran espectáculo por parte de ocho levantadoras en el frontón de Etxebarri (Bizkaia). Los equipos femeninos Mollarri y Ergobia han disputado su primera semifinal, y el primero se ha impuesto en la prueba decisiva, logrando el primer billete para la final. Este año y por primera vez las cuatro levantadoras que forman cada equipo alzarán a la piedra baldosa en la última prueba.
El conjunto formado por Olaia Esnaola, Ainitze Zumeta, Malen Molandeira y Maddi Salterain ha dado 34 alzadas a la piedra irregular. Sus rivales, en cambio, le han dado 31 alzadas, llegando a esa última prueba con 18 segundos de desventaja. Por lo tanto, Maddi Gesalaga, Ane Atxutegi, Leire Olea y Elene Ostolaza han quedado fuera de la final.
Bajo la batuta de la capitana Estitxu Almandoz, la levantdora Olaia Esnaola, del equipo Mollarri, ha dado siete alzadas a la piedra rectangular de 100 kilos en la primera prueba. Maddi Gesalaga (Ergobia), ganadora de la final del año pasado, ha dado ocho alzadas a la misma piedra. En consecuencia, el equipo de Karmele Gisasola se ha impuesto en la primera sesión de trabajo.
Sin embargo, la alegría le ha durado poco, ya que, en la siguiente prueba, Ainitze Zumeta (Mollarri) ha levantado en 27 ocasiones la cubica de 62,5 kilos en tres minutos, y Ane Atxutegi (Ergobia) sólo 23. Posteriormente, con el cilindro del mismo peso, Ergobia ha respondido a Mollarri, ya que Malen Molandeira ha realizado 14 alzadas en un minuto y Leire Olea una más.
En la penúltima prueba, Maddi Salterain (Mollarri), la debutante y levantadora más joven, ha dado 21 alzadas a la bola de 50 kilos en dos minutos, a pesar de los problemas en una de las últimas alzadas, donde la piedra y ella han terminado en el suelo, llevándose un buen susto. Su rival, Elene Ostolaza, con los pies descalzos a la vieja usanza, ha hecho 19 alzadas. Al final de la prueba la levantadora oriotarra ha llegado visiblemente cansada.
Por lo tanto, teniendo en cuenta las bonificaciones de tiempo por cada alzada a las distintas piedras (8 segundos por cada alzada con la rectangular, 5 por cada una con la cúbica y 3 por cada una con la cilíndrica y la bola), Mollarri ha llegado a la prueba final con 18 segundos de ventaja. El equipo de Estitxu Almandoz ha realizado 34 alzadas a la irregular. Es más, a mitad de sesión ya llevaba 20 alzadas, y a falta de 45 segundos ha logrado la número 31, que le ha otorgado el pase a la final del 27 de abril.
Previamente, el equipo Ergobia, capitaneado por Karmele Gisasola, ha levantado en 31 ocasiones la misma piedra. En consecuencia, las mujeres de Mollerri sabían de antemano dónde estaba la frontera para lograr el pase a la gran final.
Dentro de 15 días se disputará la primera semifinal masculina entre Albizuri y Laukariz.
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