Estefania Etxebeste, ur aparretan

Estefanía Etxebeste
18:00 - 20:00
Estefania Etxebeste. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Joan den igandean, Asteasun, Estefania Etxebestek historiarako marka bikaina utzi zuen 150 kiloko harri angeluzuzenarekin.

Iturengo harri-jasotzaileak erronka berri bat du orain, Idoia Etxeberriaren errekorra haustea.

"Harri Herri"

Jokin Eizmendi "Harri Herri" saioan.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jokin Eizmendik eta Lierni Osak "Harri Herri"ko finalerako urratsa eman dute

Neguko "Harri Herri" saioko bigarren jardunaldian, Jokin Eizmendik Xabat Olaizolaren marka berdindu du. Beñat Telleriak eta Gorka Etxeberriak 9na jaso dute, eta sailkapenean hirugarren eta laugarren jarri dira. Emakumezkoetan Lierni Osak egin du markarik onena, 13 jasoaldi, Maddi Gesalagak baino bat gutxiago. Bestalde, Ane Atxutegi (9) eta Ane Cestau (8) nekez sartuko dira zortzi onenen artean.
