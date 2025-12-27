¿Quieres guardar el contenido?
Estefanía Etxebeste, radiante con su marca personal
Euskaraz irakurri: Estefania Etxebeste, ur aparretan
El pasado domingo en Asteasu, Estefanía Etxebeste dejó una gran marca para la historia con la piedra rectangular de 150 kilos.
La harrijasotzaile de Ituren tiene ahora un nuevo reto, batir el récord de Idoia Etxeberria.
Jokin Eizmendi y Lierni Osa acceden a la final de "Harri Herri"
En la segunda jornada de "Harri Herri" de invierno, Jokin Eizmendi ha igualado la marca de Xabat Olaizola. Beñat Telleria y Gorka Etxeberria han hecho 9 y levantamientos y se han colocado tercero y cuarto en la clasificación. En categoría femenina la mejor marca ha sido para Lierni Osa, con 13 alzadas, una menos que Maddi Gesalaga, mientras que Ane Atxutegi (9) y Ane Cestau (8) difícilmente entrarán entre las ocho mejores.
