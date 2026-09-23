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Estefanía sobre el récord: “Lo trabajamos durante todo el verano y luego demostramos lo que habíamos preparado”

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Euskaraz irakurri: Estefania Etxebeste: “Gertatutakoa asimilatzen nago oraindik; lan asko dago egiteko eta asko daukat emateko”
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Estefanía Etxebeste ha hecho historia como harrijasotzaile al batir el récord de Idoia con la alzada de la piedra rectangular de 166’4 kilos. La de Ituren ha remarcado que detrás de cada récord hay mucho trabajo, mental y físico, y de eso último sigue recuperándose.

Estefanía Etxebeste bate todos los récords al recibir 166 kilos
Mujeres deportistas Harri-jasotzea Herri-kirolak

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