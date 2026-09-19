Levantamiento de piedra
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Estefania Etxebeste bate todos los récords al levantar 166 kilos

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Estefania Etxebestek 165 kiloko harria jaso du
18:00 - 20:00
Estefanía Etxebeste con la piedra. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Estefania Etxebestek marka guztiak hautsi ditu, 166 kilo jasota
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Última actualización

Estefanía Etxebeste ha hecho historia. La harrijasotzaile de Ituren ha conseguido superar el anterior récord de 163,4 kilos que poseía Idoia Etxeberria. Con 166 kilos de piedra, ha fallado en el primer intento, pero los dos siguientes intentos han sido válidos. Es el peso más alto que ha levantado nunca una mujer en el levantamiento de piedra. 

Mujeres deportistas Harri-jasotzea Herri-kirolak

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