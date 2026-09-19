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Estefania Etxebeste bate todos los récords al levantar 166 kilos
Euskaraz irakurri: Estefania Etxebestek marka guztiak hautsi ditu, 166 kilo jasota
Estefanía Etxebeste ha hecho historia. La harrijasotzaile de Ituren ha conseguido superar el anterior récord de 163,4 kilos que poseía Idoia Etxeberria. Con 166 kilos de piedra, ha fallado en el primer intento, pero los dos siguientes intentos han sido válidos. Es el peso más alto que ha levantado nunca una mujer en el levantamiento de piedra.
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