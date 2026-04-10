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Izeta VI y Lierni Osa han establecido dos nuevas marcas en Zarautz

Izeta VI.a eta Lierni Osa
18:00 - 20:00
Izeta y Osa. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Izeta VI.ak eta Lierni Osak markak jarri dituzte Zarautzen
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KIROLAK EITB

Última actualización

Andoni Iruretagoiena, "Izeta VI.a" ha cumplido a la perfección su reto. El objetivo del zarauztarra era bajar de una hora y cuatro minutos y ha parado la crono en 59:03 minutos. Ha hecho 50 alzadas a la bola de 100 kilos, ha cortado 10 kanaerdikos, y después ha estado a buen nivel en los cinco kilómetros de carrera, consiguiendo así rebajar en cinco minutos el tiempo que tenía en cabeza. Lierni Osa también tenía en mente una marca y con la bola de 62 kilos ha realizado 72 alzadas en 10 minutos. 

Lierni Osa Andoni Iruretagoiena Izeta VI Herri-kirolak Harri-jasotzea Aizkolaritza

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