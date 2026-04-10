Izeta VI y Lierni Osa han establecido dos nuevas marcas en Zarautz

Andoni Iruretagoiena, "Izeta VI.a" ha cumplido a la perfección su reto. El objetivo del zarauztarra era bajar de una hora y cuatro minutos y ha parado la crono en 59:03 minutos. Ha hecho 50 alzadas a la bola de 100 kilos, ha cortado 10 kanaerdikos, y después ha estado a buen nivel en los cinco kilómetros de carrera, consiguiendo así rebajar en cinco minutos el tiempo que tenía en cabeza. Lierni Osa también tenía en mente una marca y con la bola de 62 kilos ha realizado 72 alzadas en 10 minutos.