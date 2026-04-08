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Izeta VI adelanta al viernes su intento de récord, en Zarautz

Izeta VI
18:00 - 20:00
Izeta VI se citará en la plaza del ayuntamiento de Zarautz
Euskaraz irakurri: Izeta VI.ak marka ahalegina larunbatetik ostiralera aurreratu du
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KIROLAK EITB

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Tratará de efectuar 50 alzadas a la esférica de 100 kilos, cortar diez kanaerdikos y correr cinco kilómetros. Ante las condiciones meteorológicas previstas, Andoni Iruretagoiena, Izeta VI, ha decidido adelantar al viernes, a las 17:30 horas, ese intento de récord. 

Andoni Iruretagoiena Izeta VI Herri-kirolak

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