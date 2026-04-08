Izeta VI adelanta al viernes su intento de récord, en Zarautz
Tratará de efectuar 50 alzadas a la esférica de 100 kilos, cortar diez kanaerdikos y correr cinco kilómetros. Ante las condiciones meteorológicas previstas, Andoni Iruretagoiena, Izeta VI, ha decidido adelantar al viernes, a las 17:30 horas, ese intento de récord.
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El equipo Albizuri, a la final de "Harri Herri"
El equipo formado por los harrijasotzailes Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Alex Merlo realizaron 18 alzadas a la piedra irregular, cuatro más que su rival.
Albizuri remonta una semifinal que tenía muy cuesta arriba y logra el pase a la final tras derrotar a Laukariz
El equipo formado por los levantadores Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Alex Merlo ha conseguido superar un mal inicio y revertir la situación. A la piedra irregular le han dado 18 alzadas. Sus adversarios, Xabier Aranburu, Hodei Iruretagoiena, Xabat Olaizola y Eneko Bilbao, la han levantado en 14 ocasiones.
Izeta VI, ante su nuevo intento de marca: “El objetivo es bajar de una hora y 4 minutos"
Andoni Iruretagoiena Izeta VI deberá alzar 50 veces la piedra redonda de 100 kilos, cortar 10 troncos de 54 pulgadas y correr 5 kilómetros en el anillo de la plaza del ayuntamiento de Zarautz.
El equipo Mollarri, a la final de “Harri Herri"
El equipo mollarri ha ganado al equipo Ergobia en las semifinales del programa "Harri Herri". El equipo formado por Maddi Salterain, Malen Morandera, Ainitze Zumeta y Olaia Esnaola ha realizado 34 alzadas con la piedra irregular.
Mollarri logra el pase a la final tras superar a Ergobia en la primera semifinal
El equipo formado por Olaia Esnaola, Ainitze Zumeta, Malen Molandeira y Maddi Salterain ha dado 34 alzadas a la piedra irregular en la prueba final decisiva. Sus rivales, en cambio, le han dado 31 alzadas, llegando a esa última prueba con 18 segundos de desventaja. Por lo tanto, Maddi Gesalaga, Ane Atxutegi, Leire Olea y Elene Ostolaza han quedado fuera de la final.
Ainitze Zumeta, “Urra", Oihana Fernández de Barrena y Julen Alberdi, campeones del Kirol Herri Individual
El dominio de los ganadores con el hacha ha sido muy claro, pero en levantamiento de piedra la competencia ha sido más reñida.
Satisfacción en la representación vasca por el buen papel realizado en el Campeonato del Mundo de Sokatira de Taiwán
En el Campeonato del Mundo de Sokatira disputado en Taiwán ha habido una amplia representación vasca, que aunque no han logrado medalla de oro, han rendido a un buen nivel. Han participado los equipos de Ibarra, Abadiño, Ansoain y Txantrea, compitiendo no sólo por equipos, sino también representando a Euskal Herria.
Morandeira, Atxutegi, Ansorregi, Etxebeste, Alberdi y Larrañaga se clasifican para la final
Hoy se ha disputado en Oñati la tercera jornada de la Kirol Herria individual. Seis deportistas participantes se han hecho con el pase a la final: en levantamiento de piedra, Malen Morandeira y Ane Atxutegi; mientras que en aizkora, Uxue Ansorregi, Arkaitz Etxebeste, Julen Alberdi y Mikel Larrañaga.
Tres medallas de la Euskal Selekzioa en el Mundial de Taiwán
Las féminas se han hecho con la plata en el de hasta 500 kilos, mientras que las otras dos han sido de bronce: una ha sido para los hombres en el de hasta 600 kilos y la otra en el mixto sub 23.