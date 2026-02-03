Ardi-moztaileen Euskal Herriko selekzioa, Munduko Txapelketarako prest
Zeelanda Berrian jokatuko dute, martxoaren 4tik 7ra bitartean. Euskal selekzioko kideak igandean abiatuko dira Ozeaniara, eta hilabete emango dute bertan, entrenatzen.
