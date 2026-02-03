Ardi-moztaileak

Ardi-moztaileen Euskal Herriko selekzioa, Munduko Txapelketarako prest

Ardi moztaileen selekzioa.
18:00 - 20:00

Ardi-Moztaileen Euskal Herriko selekzioa

EITB

Azken eguneratzea

Zeelanda Berrian jokatuko dute, martxoaren 4tik 7ra bitartean. Euskal selekzioko kideak igandean abiatuko dira Ozeaniara, eta hilabete emango dute bertan, entrenatzen.

Euskal Selekzioa Herri-kirolak

