La selección de Euskal Herria de esquiladores, lista para el Campeonato del Mundo
Tendrá lugar en Nueva Zelanda, del 4 al 7 de marzo. El equipo vasco saldrá el domingo hacia Oceanía, y se prepará para la competición durante un mes.
