Esquiladores
La selección de Euskal Herria de esquiladores, lista para el Campeonato del Mundo

Ardi moztaileen selekzioa.
18:00 - 20:00

Selección de esquiladores de Euskal Herria

Euskaraz irakurri: Euskal Herriko eskiladoreen selekzioa, Munduko Txapelketarako prest
EITB

Tendrá lugar en Nueva Zelanda, del 4 al 7 de marzo. El equipo vasco saldrá el domingo hacia Oceanía, y se prepará para la competición durante un mes.

Euskal Selekzioa Herri-kirolak

