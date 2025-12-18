ETB1en
Helmuga: "Inaxio, hizki larriz eta harri handiz"

Inaxio Perurena harrijasotzea uztea erabaki du, eta elkarrizketa egin diote "Helmuga" saioan.
18:00 - 20:00
Inaxio Perurena, "Helmuga" saioan
EITB

Azken eguneratzea

Inaxio Perurenak harriak jasotzeari uztea erabaki du, hiru hamarkada eta gero. "Helmuga" saioko erreportaje honetan, bere ibilbidea errepasatu du.

"Helmuga" Herri-kirolak Harri-jasotzea

