Helmuga: "Inaxio, hizki larriz eta harri handiz"
Inaxio Perurenak harriak jasotzeari uztea erabaki du, hiru hamarkada eta gero. "Helmuga" saioko erreportaje honetan, bere ibilbidea errepasatu du.
Helmuga, BAT To Milano-Cortina: Bidea, oinordetzan
Basque Team Fundazioak ekoiztutako ‘BAT To Milano-Cortina’ saioak mendiko eskia izango du ardatz, ‘Bidea, oinordetzan’ izeneko atalarekin.
Emakumeak eta xakea, igandeko ''Helmuga'' saioan
Igande honetako atalean, xakean aritzen diren emakumeen testigantzak bilduko dituzte "Helmuga" saioan. 11:30etik aurrera, ETB1en.
Helmuga: Goragotik ezin
Andrzej Bargiel alpinista eta eskiatzaile poloniarrak inoizko erronkarik zailena lortu du, Everest eskiatzen jaistea, oxigeno-laguntzarik gabe. Ez galdu "Helmuga" saioko erreportaje hau.
Helmuga: Maratoirik luzeena
Antonio Berasategi korrikalariak ez du hutsik egin Donostiako Maratoian 1980az gero. Ez galdu gaurko atalean egindako elkarrizketa.
''States of elevation''
Kilian Jornetek AEBn bizitako azken abentura dago ikusgai erreportaje honetan. 72 fourteener (4.200 metroko gailur) lotu ditu hilabetean, oinez, korrika eta bizikletaz.
Jesus Alvarez Herms kirol zientzietako ikertzailea, igandeko ''Helmuga'' saioan
Jesus Alvarez Herms kirol zientzietako ikertzailea elkarrizketatuko dute igande honetan, ETB1eko "Helmuga" saioan. Besteak beste, Kilian Jornet mendi-korrikalari handiarekin lan egiten du.
Haitzetan blai
Ekaitz Maiz, Joseba Iztueta, Pablo Eskudero eta Ibon Mendia eskaltzaileek Khane Valleyra egindako espedizioaren inguruko erreportajea, oso-osorik ikusgai.