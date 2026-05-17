Pasaboloaren tradizioa, Sopuertako Garape taldean
Pasaboloaren inguruko xehetasunak gertutik ezagutzeko asmoz, Sopuertako Garape taldeko kideak elkarrizketatu dituzte "Helmuga" saioan. Ikusi erreportajea, osorik, hemen.
Julen Mujika eta Piotr Mielczarski, uztarri berean
Julen Mujika eta Piotr Mielczarski Bidasoa Irungo jokalariekin hitz egin dute "Helmuga" saioan. Ikusi erreportaje osoa bideoa honetan.
Oier Escudero, mendian korrika egitea pasio
Oier Escudero mendi-korrikalaria elkarrizketatu dute ETB1eko "Helmuga" saioan. Futbola utzi eta korrika egiten nola hasi zen kontatu du. Ikusi elkarrizketa, osorik, bideo honetan.
Ager Solabarrieta, ilunetan itua joz
Ager Solabarrieta tiratzailea izan da "Helmuga" saioko protagonista. Basque Teameko kirolari bizkaitarrak bere prestakuntzaren xehetasunak kontatu ditu, besteak beste. Erreportaje osoa bideo honetan dago ikusgai.
Juan Jose Moral, espioien lurraldean gailendu zen ziklista
Juan Jose Moral 15 urte zituela iritsi zen Euskal Herrira, Burgosko herri txiki batetik. Bere ibilbidea errepasatu du "Helmuga" saioko erreportaje honetan.
Mikel Linazisoro eskalatzaile bergararra, etxera bueltan
Sant Cugateko errendimendu altuko zentro batean egon da euskal eskalatzailea, eta orain etxera itzuli da. Han bizitako esperientziaz hitz egin du "Helmuga" saioan egindako elkarrizketa honetan.
Eskalatzeko grinak ez du adinik Joserra Perearentzat
Joserra Pereak 82 urte ditu, baina oraindik gogotsu dago eskalatzen jarraitzeko, izugarri gustatzen zaiolako. Ikusi osorik "Helmuga" saioan egindako elkarrizketa.