Juan Jose Moral, espioien lurraldean gailendu zen ziklista
Juan Jose Moral 15 urte zituela iritsi zen Euskal Herrira, Burgosko herri txiki batetik. Bere ibilbidea errepasatu du "Helmuga" saioko erreportaje honetan.
Mikel Linazisoro eskalatzaile bergararra, etxera bueltan
Sant Cugateko errendimendu altuko zentro batean egon da euskal eskalatzailea, eta orain etxera itzuli da. Han bizitako esperientziaz hitz egin du "Helmuga" saioan egindako elkarrizketa honetan.
Eskalatzeko grinak ez du adinik Joserra Perearentzat
Joserra Pereak 82 urte ditu, baina oraindik gogotsu dago eskalatzen jarraitzeko, izugarri gustatzen zaiolako. Ikusi osorik "Helmuga" saioan egindako elkarrizketa.
Peio Larralde, ilunpetik argira
Peio Larralde Hazparneko trinkete-pilotariak bere ibilbidearen inguruan hitz egin du "Helmuga" saioan. Nola entrenatzen duen azaldu eta erakutsi du erreportajean.
Natxo Gonzalez surflaria: Hiru olatu gogoangarri
Natxo Gonzalez surflaria elkarrizketatu dute ETB1eko "Helmuga" saioan. Ingalaterran bizitzeko esperientziaz hitz egin du, besteak beste. Ikusi erreportaje osoa, hemen.
Danena txirrindularitza taldeak 50 urte bete ditu
Danena txirrindularitza taldeak 50 urte bete ditu 2026ean, eta hori dela eta, erreportaje berezia eskaini dute "Helmuga" saioan. Egungo hainbat txirrindulariz gain, elkarteko presidentea ere elkarrizketatu dute. Ikusi osorik, hemen.