Helmuga: Inaxio Perurena

Inaxio Perurena harrijasotzea uztea erabaki du, eta elkarrizketa egin diote "Helmuga" saioan.
18:00 - 20:00
Inaxio Perurena, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Helmuga saioko erreportajea: "Inaxio, hizki larriz eta harri handiz"
Inaxio Perurena ha decidido dejar de levantar piedras después de tres décadas y en este reportaje del programa "Helmuga" repasa su trayectoria.

"Helmuga" Herri-kirolak Harri-jasotzea

