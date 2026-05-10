Oier Escudero, mendian korrika egitea pasio
Oier Escudero mendi-korrikalaria elkarrizketatu dute ETB1eko "Helmuga" saioan. Futbola utzi eta korrika egiten nola hasi zen kontatu du. Ikusi elkarrizketa, osorik, bideo honetan.
Ager Solabarrieta, ilunetan itua joz
Ager Solabarrieta tiratzailea izan da "Helmuga" saioko protagonista. Basque Teameko kirolari bizkaitarrak bere prestakuntzaren xehetasunak kontatu ditu, besteak beste. Erreportaje osoa bideo honetan dago ikusgai.
Ager Solabarrieta Basque Teameko tiratzaile itsuaren ibilbidea izango dute aztergai igande honetan, ETB1eko "Helmuga" saioan. Orain arteko lorpenez ez ezik, etorkizunari begira dituen erronken inguruan mintzatuko da.
Juan Jose Moral, espioien lurraldean gailendu zen ziklista
Juan Jose Moral 15 urte zituela iritsi zen Euskal Herrira, Burgosko herri txiki batetik. Bere ibilbidea errepasatu du "Helmuga" saioko erreportaje honetan.
Aste honetan, Juan Jose Moral txirrindulari ohia elkarrizketatuko dute "Helmuga" saioan, 11:30ean hasita.
Mikel Linazisoro eskalatzaile bergararra, etxera bueltan
Sant Cugateko errendimendu altuko zentro batean egon da euskal eskalatzailea, eta orain etxera itzuli da. Han bizitako esperientziaz hitz egin du "Helmuga" saioan egindako elkarrizketa honetan.
Eskalatzeko grinak ez du adinik Joserra Perearentzat
Joserra Pereak 82 urte ditu, baina oraindik gogotsu dago eskalatzen jarraitzeko, izugarri gustatzen zaiolako. Ikusi osorik "Helmuga" saioan egindako elkarrizketa.
Joserra Perearen adina ez da oztopo eskalatzen jarraitzeko. Igandean, elkarrizketa egingo diote "Helmuga" saioan, haren pasioaz hitz egiteko. 11:30ean izango da ikusgai, ETB1en.
Peio Larralde, ilunpetik argira
Peio Larralde Hazparneko trinkete-pilotariak bere ibilbidearen inguruan hitz egin du "Helmuga" saioan. Nola entrenatzen duen azaldu eta erakutsi du erreportajean.
Peio Larralde pilotari lapurtarra elkarrizketatuko dute igande honetako "Helmuga" saioan, 11:30etik aurrera.