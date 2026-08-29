Jon Karrikaburu, traspasado al Burgos CF
La Real Sociedad y el Burgos CF han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Jon Karrikaburu al conjunto castellano y leonés. De este modo, el delantero de Elizondo pone fin a su etapa como jugador del club donostiarra después de varios años vinculado a su estructura y de pasar por diferentes equipos en calidad de cedido.
Karrikaburu llegó a la Real Sociedad en 2014 y fue progresando por las diferentes categorías de la cantera txuri-urdin. Su temporada más destacada llegó en la campaña 2021-22, cuando dio el salto al primer equipo tras brillar con el Sanse en LaLiga Hypermotion. Aquel curso anotó 11 goles y repartió una asistencia.
En los últimos años, el delantero navarro ha acumulado varias cesiones. Karrikaburu pasó por el Leganés, el Alavés, el Andorra y el Racing de Santander antes de cerrar ahora su etapa en la Real Sociedad con su llegada al Burgos CF.
En El Plantío volverá a encontrarse con Sergio Francisco, técnico con el que ya coincidió en la Real Sociedad C y que consiguió sacar su mejor rendimiento como delantero.
La entidad donostiarra ha agradecido a Karrikaburu su compromiso durante todos estos años y le ha deseado "lo mejor" tanto en su futuro personal como profesional.
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