Jon Karrikaburu Burgos CFko jokalari berria izango da
Realak eta Burgos CFk akordioa lortu dute Elizondoko aurrelaria eskualdatzeko. Karrikaburuk Donostiako klubean egindako ibilbideari amaiera eman dio, eta Sergio Francisco izango du berriro entrenatzaile.
Realak eta Burgos CFk akordioa lortu dute Jon Karrikaburu Gaztela eta Leongo taldera eskualdatzeko. Horrela, Elizondoko aurrelariak amaiera eman dio Donostiako klubeko jokalari izateari, hainbat urtez bere egiturari lotuta egon, eta utzita hainbat taldetatik igaro ondoren.
Karrikaburu 2014an iritsi zen Realera, eta aurrera egin zuen txuri-urdinen harrobiko maila ezberdinetan. Bere denboraldirik aipagarriena 2021-22 denboraldian izan zen, Sanserekin Hypermotion Ligan bikain aritu ondoren lehen taldera jauzi egin zuenean. Denboraldi hartan 11 gol sartu zituen.
Azken urteotan, bestalde, aurrelari nafarrak hainbat taldetan jokatu du utzita. Leganesen, Alavesen, Andorran eta Racing de Santanderren aritu da.
Orain, Plantion, Sergio Franciscorekin elkartuko da berriro, Real Sociedad C taldean aritu zenean aurrelari gisa etekinik onena atera zion teknikariarekin.
Realak eskerrak eman dizkio Karrikabururi urte hauetan klubarekin izan duen konpromisoagatik. Era berean, Donostiako taldeak onena opa dio etorkizun pertsonal zein profesionalean.
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