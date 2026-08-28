Mamadou Sarr ya es nuevo jugador de la Real Sociedad

La Real Sociedad ha hecho oficial la incorporación de Mamadou Sarr. El conjunto txuri-urdin ha alcanzado un acuerdo con el Chelsea FC para la cesión del defensa senegalés hasta el final de la temporada 2026-27.

Sarr, nacido en Martigues en 2005, es un central diestro que está acostumbrado a desenvolverse en ambos perfiles de la zaga. A pesar de su juventud, el futbolista cuenta ya con experiencia internacional con Senegal, selección con la que se ha proclamado campeón de la Copa África y ha disputado el Mundial de 2026.

El nuevo jugador realista destaca por su imponente físico, además de por su capacidad para interpretar el juego y su visión desde la línea defensiva. Unas cualidades con las que espera aportar solidez y alternativas al conjunto dirigido por Pellegrino Matarazzo desde el primer día.

El central pasó este jueves el reconocimiento médico previo a su incorporación y está previsto que este viernes se una al resto de sus nuevos compañeros en Zubieta, donde comenzará a preparar la nueva temporada con la Real Sociedad.