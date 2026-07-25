Carlos Fernández, traspasado al Oviedo
La Real Sociedad ha anunciado que ha traspasado a Carlos Fernández al Oviedo. Tras cinco temporadas y media, marcadas por una grave lesión de rodilla a los pocos meses de llegar a Donostia, el delantero andaluz se marcha al conjunto ovetense tras haber jugado 59 partidos con la Real, en los que marcó 5 goles.
"La Real Sociedad quiere agradecer a Carlos su compromiso, dedicación y profesionalidad mostrada durante las cinco temporadas y media que ha permanecido en el club. En su paso por la Real, marcado por la grave lesión que se produjo a los meses de llegar a Donostia, ha sumado un total de 59 partidos y ha anotado 5 goles. El club txuri urdin quiere desearle a Carlos lo mejor para su futuro personal y profesional", han expresado desde la Real.
Canterano del Sevilla, Carlos Fernández destacó muy joven como un delantero habilidoso en sus cesiones al Deprotivo de A Coruña y al Granada. Su trayectoria en el club txuri-urdin ha estado marcada por los continuos problemas físicos. Las ultimas dos temporadas las ha pasado cedido en el Cadiz y en el Mirandés, donde ha dejado destellos de su gran talento. Carlos Fernández fue participe de la plantilla que ganó la Copa del Rey en la temporada 19/20, final que se jugó en 2021 por la pandemia.
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