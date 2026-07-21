Gorka Carrera renueva con la Real Sociedad hasta 2031
Gorka Carrera renueva con la Real Sociedad hasta 2031, tal y como ha anunciado, este martes, el club donostiarra. El delantero de Errenteria, fue el maximo artillero del filial txuri-urdin en la pasada campaña (15 goles). Además, llegó a disputar cuatro encuentros con el primer equipo.
Así, Carrera se convierte en el sexto jugador del Sanse en renovar con la Real Sociedad, los cinco anteriores son: Luken Beitia, Álex Lebarbier, Álex Marchal, Unax Agote e Ibai Agirre. A esta lista hay que sumarle la incorporación del central japonés Kazunari Kita, el cual ya militó la pasada campaña en el filial del club donostiarra.
Te puede interesar
Gorrotxa: “Tenemos un plan conservador para la pubalgia y poder estar preparado para la primera jornada”
Gorrotxa sufre de pubalgia desde la segunda vuelta de la temporada pasada. El de Eibar ha explicado que están haciendo "un plan conservador" que le está “haciendo muy bien” y poder “estar preparado para la primera jornada". La temporada que viene va a ser tan bonita como dura para la Real Sociedad, y con Europa de por medio, Jon se siente muy ilusionado.
Empate de la Real en el primer partido de la pretemporada contra el Racing (1-1)
La Real ha cosechado un empate a uno en su primer partido de pretemporada, disputado en Zubieta contra el Racing. Rino Matarazzo ha podido probar dos 'onces', uno en cada parte. Oskarsson ha marcado en el 19' para los donostiarras, mientras que Gabriel Giménez para los cántabros en el 82'.
Luken Beitia renueva con la Real hasta 2030
El de Elgoibar ha sido un pilar clave para el Sanse estas últimas temporadas y está haciendo la pretemporada con el primer equipo, a las órdenes de Rino Matarazzo.
Barrene: “El objetivo es estar lo más arriba posible en todas las competiciones”
Barrenetxea y la Real Sociedad llevan varios días preparando la nueva temporada. El atacante donostiarra cree que el objetivo debe ser “estar lo más arriba posible en todas las competiciones”. En ese sentido, señala la Supercopa como una opción factible para sumar un nuevo título, al mismo tiempo que revela que no sería nada raro que el equipo compita con un nuevo sistema esta temporada. También dice sentir “rabia” por no estar jugando el Mundial, pero admite estar “disfrutando” de la actuación sus compañeros.
La Real comienza a preparar la nueva temporada en Zubieta
La Real Sociedad ha comenzado a preparar la nueva temporada en Zubieta. Tras pasar pruebas médicas en los últimos días, Arturo Ruiz ha tenido a su disposición a 26 jugadores en el primer entrenamiento de hoy. El equipo ha anunciado 6 fichajes por el momento. Este año tendrán ante sí el reto de jugar en Europa.
Pablo Marín, primer lesionado en la pretemporada de la Real Sociedad
El jugador riojano sufre una lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha.
Igor Zubeldia: “Vamos a jugar en varias competiciones en esta temporada; el objetivo es ser competitivos en todas”
El defensa, el martes, ha hablado ante las y los periodistas, en Zubieta. Cuando ha sido cuestionado en torno a qué espera de la temporada 2026-2027, Zubeldia ha señalado que quiere “estar disponible en la mayor cantidad de partidos que sea posible”, para el entrenador Rino Matarazzo.
Real Sociedad apuesta por Ava Seelenfreund
La delantera californiana será jugadora del club txuri-urdin hasta el final de la temporada 2028-2029
La Real Sociedad ficha a Sonya Keefe hasta la temporada 2027-2028
La delantera chilena llega a Zubieta procedente del Granada, donde la pasada campaña firmó 11 goles.