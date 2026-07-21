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Gorka Carrera renueva con la Real Sociedad hasta 2031

El delantero de Errenteria, fue el maximo artillero del filial txuri-urdin en la pasada campaña. Además, llegó a disputar cuatro encuentros con el primer equipo.
Gorka Carrera berrikuntza Realarekin
Gorka Carrera, renovación con la Real Sociedad; Foto: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Gorka Carrerak 2031ra arte berritu du Realarekin
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Gorka Carrera renueva con la Real Sociedad hasta 2031, tal y como ha anunciado, este martes, el club donostiarra. El delantero de Errenteria, fue el maximo artillero del filial txuri-urdin en la pasada campaña (15 goles). Además, llegó a disputar cuatro encuentros con el primer equipo.

Así, Carrera se convierte en el sexto jugador del Sanse en renovar con la Real Sociedad, los cinco anteriores son: Luken Beitia, Álex Lebarbier, Álex Marchal, Unax Agote e Ibai Agirre. A esta lista hay que sumarle la incorporación del central japonés Kazunari Kita, el cual ya militó la pasada campaña en el filial del club donostiarra.

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