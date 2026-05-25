Caleta-Car y Wesley no continuarán en la Real
La Real Sociedad ha hecho oficial este lunes el final de las cesiones del defensa internacional croata Duje Caleta-Car y del delantero brasileño Wesley Gassova, sobre los que no ejercerá las opciones de compra de las que disponía.
Caleta-Car, que el pasado verano se convirtió en la primera incorporación realista para la temporada 2025-26, regresará así a su equipo de procedencia, el Olympique de Lyon (Francia). Por su parte, el extremo Wesley Gassova, quien llegó a Donostia-San Sebastián en el mercado de invierno, volverá a incorporarse a la disciplina del Al-Nassr saudí.
A diferencia de Caleta-Car, quien ha sido titular durante gran parte de la temporada, aunque con un rendimiento que no ha terminado de convencer al conjunto txuri-urdin, Wesley regresará a su equipo de origen tras haber disputado tan sólo un puñado de minutos repartidos en pocos partidos.
En un comunicado hecho público este lunes, la Real ha dado por concluida ambas cesiones y recuerda que los dos jugadores "han sido parte del éxito de una temporada inolvidable", en la que el equipo de Anoeta se ha proclamado ganador de la Copa del Rey y se ha clasificado en décima posición en la Liga.
"El encuentro del sábado en Barcelona ante el Espanyol dio cierre a una temporada inolvidable, un curso futbolístico que nos ha llevado a volver a saborear un título todos juntos", señala la Real en su comunicado.
"Duje Caleta Car y Wesley Gassova han sido parte del éxito y el club les quiere agradecer su compromiso con el escudo en el tiempo que han transcurrido entre nosotros a la vez que les desea lo mejor para su futuro personal y profesional", concluye la nota.
Te puede interesar
Derrota del Sanse ante el Albacete (3-1)
Los donostiarras han tenido la posesión del balón pero no han estado acertados en el ataque.
Matarazzo: “Puede haber cambios"
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado del partido que les enfrentará al Espanyol en la 38ª y última jornada de LaLiga EA Sports.
Trasladan al Hospital Donostia a Jon Balda, tras su operación del bazo en Zaragoza
El defensa del Sanse fue sustituido, el lunes de la semana pasada, en Huesca, en el partido del filial de la Real Sociedad, y, al día siguiente, fue operado del bazo, en Zaragoza.
Un Valencia con diez remonta a la Real en el descuento y amarga la despedida de Aritz Elustondo (3-4)
La Real ganaba 3-2 en el minuto 89 ante un Valencia que jugaba con uno menos, pero los de Carlos Corberan han remontado el choque con dos goles en cuatro minutos, amargando la despedida de Aritz Elustondo en Anoeta y desluciendo la imagen del equipo txuri-urdin en este final de temporada.
El Sanse sella la permanencia con un empate agónico ante el Mirandés (2-2)
Un gol de Dani Díaz en el minuto 93 le ha dado al equipo txuri-urdin un punto decisivo en Anoeta para certificar matemáticamente su continuidad en Segunda División.
Matarazzo, sobre el adiós de Elustondo: “Es un día muy especial para un jugador muy especial"
El entrenador ha adelantado que es muy posible que Elustondo juegue algunos minutos este domingo ante el Valencia, en el que será su último partido en Anoeta.
Barrenetxea sufre una lesión del aductor largo izquierdo
El jugador txuri-urdin se lesionó durante el partido ante el Girona del jueves.
La Real Sociedad renueva a su capitana Nerea Eizagirre hasta 2028
La entidad txuri-urdin ha alcanzado un acuerdo para renovar a la centrocampista tolosarra por dos temporadas, con opción de ampliar el contrato una temporada más.
Gorka Carrera: “No están saliendo los resultados que queremos, pero el equipo va a seguir trabajando”
Gorka Carrera se ha mostrado conforme con el punto conseguido tras el empate a uno contra el Girona. El equipo txuri-urdin no ha conseguido el resultado que quería, por lo que seguirán trabajando “para terminar la temporada lo mejor posible”.