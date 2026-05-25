La Real Sociedad ha hecho oficial este lunes el final de las cesiones del defensa internacional croata Duje Caleta-Car y del delantero brasileño Wesley Gassova, sobre los que no ejercerá las opciones de compra de las que disponía.

Caleta-Car, que el pasado verano se convirtió en la primera incorporación realista para la temporada 2025-26, regresará así a su equipo de procedencia, el Olympique de Lyon (Francia). Por su parte, el extremo Wesley Gassova, quien llegó a Donostia-San Sebastián en el mercado de invierno, volverá a incorporarse a la disciplina del Al-Nassr saudí.

A diferencia de Caleta-Car, quien ha sido titular durante gran parte de la temporada, aunque con un rendimiento que no ha terminado de convencer al conjunto txuri-urdin, Wesley regresará a su equipo de origen tras haber disputado tan sólo un puñado de minutos repartidos en pocos partidos.

En un comunicado hecho público este lunes, la Real ha dado por concluida ambas cesiones y recuerda que los dos jugadores "han sido parte del éxito de una temporada inolvidable", en la que el equipo de Anoeta se ha proclamado ganador de la Copa del Rey y se ha clasificado en décima posición en la Liga.

"El encuentro del sábado en Barcelona ante el Espanyol dio cierre a una temporada inolvidable, un curso futbolístico que nos ha llevado a volver a saborear un título todos juntos", señala la Real en su comunicado.

"Duje Caleta Car y Wesley Gassova han sido parte del éxito y el club les quiere agradecer su compromiso con el escudo en el tiempo que han transcurrido entre nosotros a la vez que les desea lo mejor para su futuro personal y profesional", concluye la nota.