Sansek berandu erreakzionatu du Racing sendo baten aurka Anoetan (1-3)
Lehen zatian bi gol jaso eta gero, talde txuri-urdinak hobera egin du atsedenaldiaren ostean, baina ezin izan du Racingen aurkako porrot argia saihestu.
Sansek porrota jaso du Anoetan Racing de Santander sendo baten aurka, ostiralean jokatutako Laliga Hypermotioneko 36. jardunaldiko partidan.
Kantabriarrek partida bikain hasi zuten, eta hiru minutuko eraginkortasunari esker bi gol sartu zituzten, Andres Martin eta Guliashviliren bidez, etxekoen hasierako zalantzak baliatuz.
Lehen zatian, donostiarrek ez zuten ohiko sendotasuna erakutsi, eta aurkariak egoera hori aprobetxatu zuen markagailuan alde handia hartzeko. Racingek, abantailarekin, neurketa kontrolpean izan zuen, eta erritmoa bere interesen arabera kudeatu zuen.
Bigarren zatian, ordea, Ansotegiren mutilek beste aurpegi bat erakutsi zuten. Taldeak baloiaren jabetza hobetu zuen eta aurkariaren areara gehiago hurbildu zen, aukerak sortuz eta neurketan sartzen saiatuz. Hala ere, une onenean zeudenean, Iñigo Vicentek jokaldi bikaina eginda hirugarren gola sartu zuen, norgehiagoka ia erabat erabakiz.
Azken txanpan, txuri-urdinek ez zuten amore eman, eta Gorka Carreraren gol ikusgarri bati esker markagailua apaintzea lortu zuten. Hala ere, erreakzioa beranduegi iritsi zen Racingen aurkako porrota saihesteko.
Realak ilusioz eta konfiantzaz beteta egingo dio aurre Atleticori Kopako finalean
Pellegrino Matarazzoren taldeak beste titulu bat irabazi nahi zaleen aurrean, baina horretarako partida oso ona jokatu beharko du, Cholo Simeonoren taldea sasoi betean iritsi baita Kopako finalera, Txapeldunen Ligako final-laurdenetan Bartzelona kanporatuta.
Mikel Oyarzabal: “Aurrean oso talde potentea daukagu, baina guk gugan sinesten dugu"
Mikel Oyarzabal kapitainak "gogotsu" eta prest ikusten du Reala, Errege Kopako finalean Atletico Madril mendean hartzeko.
Simeone: “Reala talde lehiakorra da, borrokatzen badaki eta jokatzen badaki"
Atletico Madrileko entrenatzaileak Reala goraipatu du finalaren aurreko prentsaurrekoan. "Reala talde lehiakorra da, badaki borrokatzen, badaki jokatzen. Izan ere, erasotzeko modu desberdinak ditu, barrutik eta kanpotik, futbolari onekin eta gazteekin", adierazi du Simeonek.
Griezmann: “Realari asko zor diot, eta finala berezia izango da"
Atleticoko aurrelariak emozioz beteriko finala jokatuko du Realaren aurka La Cartujan. Frantziarrak Donostiako klubarekin duen zorra aitortu du, beste inork egin ez zuenean ateak ireki zizkiolako. Giro lehiakor betean, emozioak kontrolatzen saiatuko da partida ahaztezina izan dadin.
ZUZENEAN: Atletico Madril vs Real Sociedad Errege Kopako finala
Atletico Madrilek eta Realak Sevillan jokatuko duten Errege Kopako finalari buruzko "Koparen Bila" saio berezia. Programa 20:20ean hasiko da, eta bertan partida aurreko xehetasun guztiak ezagutu ahal izango dira, hala nola, bi taldeen hamaikakoak edota zale txuri-urdinen bilguneak (Fan zone) eta kalejirak utzitako irudi gogoangarriak. Behin norgehiagoka amaituta, protagonisten hitzak entzun eta lehiak utzitakoa luze eta zabal aztertzeko garai izango da.
Realeko zaleek taldea agurtu dute Zubietan
Realaren azken entrenamenduaren ondoren, ehunka zale bildu dira kanpoan bere taldeari agur esateko. 1987ko titulua aurkari beraren kontra berritzeko itxaropenez, eta lurralde oso baten ilusioaren hauspoa gainean duela egingo du taldeak bidaia.
Turrientes: “Neurketa zaila eta oso berezia izango da, baina guztien bultzadarekin helburutik gertu egongo gara"
"Zubietara sartzen zaren momentu hauekin amets egiten duzu; zaila da, lan asko egin behar da, baina bide onetik noa", azaldu du Realeko erdilariak. "Familia eta lagunak finala iristeko deseatzen daude, gu ere bai, partida oso berezia delako denontzat", onartu du beasaindarrak.
Xabi Prietok eta Gabik eraman dute kopa Sevillara, kalesan
Ostegun eguerdian iritsi da kopa Sevillara. Gabi Atletico Madrilen jokalari ohia eta Xabi Prieto Realaren futbolari izandakoa arduratu dira eramateaz, kalesan.
Jokin Aperribay: “Nik beti uste izaten dut Reala faborito dela, baina aurkari oso zaila izango dugu aurrean”
EITBk Realaren presidentea elkarrizketatu du, larunbatean talde txuri-urdinak jokatuko duen Errege Kopako final handiaren harira. Aperribay baikor azaldu da, eta, halaber, mezu bat luzatu die zale guztiei: “Jendeak gozatzea espero dut”.