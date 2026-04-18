Hypermotion Liga

Sansek berandu erreakzionatu du Racing sendo baten aurka Anoetan (1-3)

Lehen zatian bi gol jaso eta gero, talde txuri-urdinak hobera egin du atsedenaldiaren ostean, baina ezin izan du Racingen aurkako porrot argia saihestu.

Sanse vs Racing de Santander
Sanse vs. Racing de Santander Argazkia: @RSZubieta_
Sansek porrota jaso du Anoetan Racing de Santander sendo baten aurka, ostiralean jokatutako Laliga Hypermotioneko 36. jardunaldiko partidan.

Kantabriarrek partida bikain hasi zuten, eta hiru minutuko eraginkortasunari esker bi gol sartu zituzten, Andres Martin eta Guliashviliren bidez, etxekoen hasierako zalantzak baliatuz.

Andres Martinek egindako gola (0-1)

 Giorgi Guliashvilik egindako gola (0-2)

Lehen zatian, donostiarrek ez zuten ohiko sendotasuna erakutsi, eta aurkariak egoera hori aprobetxatu zuen markagailuan alde handia hartzeko. Racingek, abantailarekin, neurketa kontrolpean izan zuen, eta erritmoa bere interesen arabera kudeatu zuen.

Bigarren zatian, ordea, Ansotegiren mutilek beste aurpegi bat erakutsi zuten. Taldeak baloiaren jabetza hobetu zuen eta aurkariaren areara gehiago hurbildu zen, aukerak sortuz eta neurketan sartzen saiatuz. Hala ere, une onenean zeudenean, Iñigo Vicentek jokaldi bikaina eginda hirugarren gola sartu zuen, norgehiagoka ia erabat erabakiz.

Iñigo Vicenteren gola (0-3)

Azken txanpan, txuri-urdinek ez zuten amore eman, eta Gorka Carreraren gol ikusgarri bati esker markagailua apaintzea lortu zuten. Hala ere, erreakzioa beranduegi iritsi zen Racingen aurkako porrota saihesteko.

Gorka Carreraren gola (1-3)

Zubieta Real Sociedad Ion Ansotegi Hypermotion Liga

