El Sanse reacciona tarde ante un Racing sólido en Anoeta (1-3)
El Sanse cayó en Anoeta ante un contundente Racing de Santander que supo aprovechar un arranque fulgurante para encarrilar el encuentro.
El conjunto donostiarra, algo desconectado en la primera mitad, pagó caro tres minutos de desconcierto en los que los cántabros marcaron dos goles decisivos por medio de Andrés Martín y Guliashvili (0-2).
El inicio del choque evidenció a un filial más impreciso de lo habitual. Mientras tanto, el Racing jugó con determinación y eficacia, golpeando en sus primeras ocasiones y gestionando la ventaja con madurez.
Tras el descanso, los potrillos mostraron una versión más competitiva. El equipo ganó presencia en campo rival, movió mejor el balón y logró incomodar a un rival que, con el marcador a favor, optó por un planteamiento más conservador. Sin embargo, cuando mejor parecían los locales, Iñigo Vicente firmó una brillante acción individual para sentenciar el partido con el tercer tanto visitante (0-3).
El equipol txuri urdin no bajó los brazos y encontró recompensa en los minutos finales con un gran gol de Carrera, que maquilló el resultado y reflejó la mejoría del equipo en la segunda mitad. Aun así, la reacción llegó demasiado tarde para evitar una derrota ante un Racing que refuerza su liderato y su candidatura al ascenso directo.
Te puede interesar
La Real afronta con ilusión y confianza la final de Copa ante el Atlético
El equipo de Pellegrino Matarazzo espera poder brindar un nuevo título a la afición txuri-urdin, pero para ello necesitará hacer un gran partido, ya que los del Cholo Simeone llegan en su mejor momento tras eliminar al Barça y alcanzar las semifinales de la Champions League.
Mikel Oyarzabal: “Llegamos bien y de verdad creo que puede ser nuestro día"
El capitán Mikel Oyarzabal ve a la Real con "ganas" y preparada para derrotar al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey.
Simeone: “La Real Sociedad es un equipo competitivo, sabe pelear y sabe jugar"
El entrenador del Atlético de Madrid ha elogiado a la Real Sociedad en la rueda de prensa previa a la final. "La Real es un equipo competitivo, sabe pelear, sabe jugar, tiene distintas formas de atacar, por dentro y por fuera con buenos futbolistas y jóvenes. Y no esperamos otra cosa que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", ha indicado sobre su rival.
Griezmann: “Le debo muchísimo a la Real y esta final será especial”
El delantero del Atlético afronta una final cargada de emociones ante la Real Sociedad en La Cartuja, donde reconoce la deuda que siente con el club donostiarra que le abrió las puertas cuando nadie más lo hizo. En un ambiente de máxima tensión competitiva, el francés intenta contener la emoción para centrarse en un partido que promete ser inolvidable.
EN DIRECTO: final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad
Emisión del programa especial "Koparen Bila" dedicado a la final de la Copa del Rey que disputarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en Sevilla. El programa prepartido comenzará a las 20:20, y en el mismo se podrán conocer todos los detalles previos al encuentro, como las alineaciones titulares de ambos equipos o las imágenes que haya dejado el día la fan zone y la kalejira. Tras el encuentro, será turno del postpartido, donde analizaremos pormenorizadamente lo que haya dado de sí el duelo entre rojiblancos y donostiarras.
Los aficionados de la Real despiden a su equipo en Zubieta
Después del último entrenamiento de la Real, cientos de aficionados se han congregado en el exterior para despedir a su equipo. La Real viaja con la esperanza de renovar el título de 1987 contra el mismo rival y con el fuelle de la ilusión de todo un territorio.
Turrientes: “Será un choque complicado y muy especial, pero con el empuje de todos estaremos cerca del objetivo"
"Desde que llegas a Zubieta sueñas con estos momentos, es difícil, hay que trabajar mucho, pero voy por el buen camino", ha explicado el centrocampista txuri-urdin. "La familia y los amigos están deseando que llegue la final, nosotros también, porque es un partido muy especial para todos", ha admitido el beasaindarra.
Xabi Prieto y Gabi llevan la copa a Sevilla, en calesa
El exjugador del Atlético de Madrid Gabi y el exfutbolista de la Real Sociedad Xabi Prieto han sido los encargados de llevar la copa a Sevilla.
Jokin Aperribay: “Para mí, el favorito siempre es la Real, pero tenemos que ser conscientes de que jugamos contra un grandísimo rival”
El presidente de la Real Sociedad, entrevistado por EITB, se muestra optimista de cara a la gran final de la Copa que juega el equipo txuri-urdin el sábado ante el Atlético Madrid. Aperribay, además, tiene un mensaje para toda la afición: “Que la gente disfrute”.