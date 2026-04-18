El Sanse reacciona tarde ante un Racing sólido en Anoeta (1-3)

El inicio del choque evidenció a un filial más impreciso de lo habitual. Mientras tanto, el Racing jugó con determinación y eficacia, golpeando en sus primeras ocasiones y gestionando la ventaja con madurez.

Tras el descanso, los potrillos mostraron una versión más competitiva. El equipo ganó presencia en campo rival, movió mejor el balón y logró incomodar a un rival que, con el marcador a favor, optó por un planteamiento más conservador. Sin embargo, cuando mejor parecían los locales, Iñigo Vicente firmó una brillante acción individual para sentenciar el partido con el tercer tanto visitante (0-3).