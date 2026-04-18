LaLiga Hypermotion
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Sanse reacciona tarde ante un Racing sólido en Anoeta (1-3)

El filial txuri urdin mejoró tras el descanso, pero no pudo evitar una clara derrota ante un Racing de Santander eficaz que decidió el partido en los primeros minutos.
Sanse vs Racing de Santander
Sanse vs. Racing de Santander Foto: @RSZubieta_
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El Sanse cayó en Anoeta ante un contundente Racing de Santander que supo aprovechar un arranque fulgurante para encarrilar el encuentro. 

El conjunto donostiarra, algo desconectado en la primera mitad, pagó caro tres minutos de desconcierto en los que los cántabros marcaron dos goles decisivos por medio de Andrés Martín y Guliashvili (0-2).

Gol de Andrés Martín (0-1)

Gol de Giorgi Guliashvili (0-2)

El inicio del choque evidenció a un filial más impreciso de lo habitual. Mientras tanto, el Racing jugó con determinación y eficacia, golpeando en sus primeras ocasiones y gestionando la ventaja con madurez.

Tras el descanso, los potrillos mostraron una versión más competitiva. El equipo ganó presencia en campo rival, movió mejor el balón y logró incomodar a un rival que, con el marcador a favor, optó por un planteamiento más conservador. Sin embargo, cuando mejor parecían los locales, Iñigo Vicente firmó una brillante acción individual para sentenciar el partido con el tercer tanto visitante (0-3).

Gol de Iñigo Vicente (0-3)

El equipol txuri urdin no bajó los brazos y encontró recompensa en los minutos finales con un gran gol de Carrera, que maquilló el resultado y reflejó la mejoría del equipo en la segunda mitad. Aun así, la reacción llegó demasiado tarde para evitar una derrota ante un Racing que refuerza su liderato y su candidatura al ascenso directo.

Gol de Gorka Carrera (1-3)

Zubieta Real Sociedad Ion Ansotegi LaLiga Hypermotion

Te puede interesar

Futbola Kopako finala Atletico Madril Reala
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EN DIRECTO: final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

Emisión del programa especial "Koparen Bila" dedicado a la final de la Copa del Rey que disputarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en Sevilla.  El programa prepartido comenzará a las 20:20, y en el mismo se podrán conocer todos los detalles previos al encuentro, como las alineaciones titulares de ambos equipos o las imágenes que haya dejado el día la fan zone y la kalejira. Tras el encuentro, será turno del postpartido, donde analizaremos pormenorizadamente lo que haya dado de sí el duelo entre rojiblancos y donostiarras.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X