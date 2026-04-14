Realeko 405 bazkide gehiagok izango dute aukera Kopako finalean izateko

Realak zaleen babes handia izango du finalean. Argazkia: Europa Press.
KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realeko 405 bazkide gehiagok izango dute aukera larunbatean Sevillan izango den Kopako finalean izateko (Atletico Madril-Reala, 21:00etan). Klub txuri-urdinak astearte gauean iragarri duenez, eta Espainiako Futbol Federazioko sarrerak saltzeko plataforma kudeatzeaz arduratzen den konpainiak idazpenak esleitzeko egin duen prozesuaren ondorioz, 318 eserleku gehiago sortu dira Cartujako hainbat sektoretan; gainera, erosketa prozesuaren bigarren fasean 87 sarrera sobera gelditu dira.

Hain zuzen ere, Realak bere web orrian azaldu duenez, “Espainiako Futbol Federazioko sarrerak saltzeko plataforma kudeatzeaz arduratzen den konpainiak idazpenak esleitzeko egin duen prozesuaren ondorioz, 318 eserleku gehiago sortu dira Cartujako hainbat sektoretan”. Klubak honela jarraitu du: “Eserlekuak esleitzeko prozesuari lotutako arrazoi teknikoengatik, eserlekuak edukieratik kanpo zeuden hasiera batean; zehazki, bertaratutako bakoitzaren ilara eta idazpen zehatzak esleitzerakoan sor zitezkeen balizko kontingentziei aurre egiteko”.

Hala, “eskari handiari erantzunez, Realak 318 sarrera hauek bazkideen eskura jartzea erabaki du, erosketa prozesuaren bigarren fasean soberan geratu diren 87 sarrerei gehituz. Ondorioz, 405 sarrera jartzen dira bazkideen eskura”.

“Sarrera horiek zozketan edo erosketa-prozesuaren bigarren fasean sarituak izan ez diren bazkideen artean esleituko dira, ezarritako ordenari jarraituz (4.361. eskaeratik 4.579.era, biak barne). Bazkide hauek email bat jasoko dute asteartean, eta asteazkenean, apirilak 15, 10:00etatik 19:00etara, erosi ahal izango dituzte sarrerak”, amaitu du Donostiako klubak.

