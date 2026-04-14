405 socias y socios más de la Real Sociedad podrán estar en la final de la Copa
405 socias y socios más de la Real Sociedad podrán estar en la final de la Copa que el equipo donostiarra jugará en Sevilla, ante el Atlético Madrid, este sábado. El club txuri-urdin ha anunciado, este martes por la noche, que, como consecuencia del proceso de asignación de asientos llevado a cabo por parte de la compañía encargada de la gestión de la plataforma de venta de entradas de la RFEF, han surgido 318 localidades adicionales en diferentes sectores de La Cartuja; además, hay 87 entradas sobrantes de la segunda fase del proceso de compra.
En concreto, tal y como detalla la información que ha difundido la Real Sociedad en su página web, “como consecuencia del proceso de asignación de asientos llevado a cabo por parte de la compañía encargada de la gestión de la plataforma de venta de entradas de la RFEF, han surgido 318 localidades adicionales en diferentes sectores de La Cartuja”. Estas localidades, prosigue el club, “se encontraban inicialmente excluidas del aforo por motivos técnicos vinculados al proceso de asignación de asientos; concretamente, para hacer frente a hipotéticas contingencias que pudieran surgir en el momento de asignar la fila y el asiento concretos de cada uno de los asistentes”.
“Atendiendo a la alta demanda existente”, señala la entidad guipuzcoana, “la Real Sociedad ha decidido poner a disposición de sus socias y socios estas 318 entradas, que se suman a las 87 entradas sobrantes de la segunda fase del proceso de compra. En consecuencia, se ponen a disposición de las socias y socios un total de 405 entradas”.
Estas entradas se adjudicarán “entre las socias y socios no agraciados en el sorteo ni en la segunda fase del proceso de compra, siguiendo el orden establecido (desde la solicitud número 4361 hasta la 4579, ambos inclusive)”, explica la Real, que enviará este martes un email a esos socios; ellas y ellos podrán adquirir entradas el miércoles 15 de abril, entre las 10:00 y las 19:00 horas.
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