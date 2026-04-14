Jon Gorrotxategi eta Yangel Herrera Realarekin entrenatu dira berriz ere, eta ematen du finalean egoteko prest izango direla

Realak astearte honetako entrenamenduaren bideo batean erakutsi duen bezala, Mikel Oyarzabalek ere bere taldekideekin lan egin du normaltasunez.

Jon Gorrotxategi (Reala)
Jon Gorrotxategi Realeko jokalaria; Argazkia: Europa Press
Jon Gorrotxategik eta Yangel Herrerak Realak astearte honetan Zubietan egin duen entrenamenduan parte hartu dute, bertan normaltasunarekin gehitu dira taldearen dinamikara, honek, hurrengo larunbatean jokatuko den Errege Kopako finalerako eskuragarri egonen direla erakutsi dezake.

Reala eta Atletico Madril, Cartujan, neurtuko dituen partida garrantzitsurako zalantzetako bat zen Gorrotxategi, pubisean molestia batzuen ondorioz ia hilabete bat jolastu gabe eman ondoren, baina, printzipioz, arazorik gabe jokatu ahalko du.

Yangel Herrerari dagokionez, martxoaren erdialdean ezkerreko hankako soleoan lesio bat izan zuen, Osasunaren aurka, Pellegrino Matarazzok, hobekuntza izan zuela aurreratu zuen duela egun batzuk, eta beraz finalean egoteko aukerak ditu.

Realak Gorrotxategi eta Herrera taldearen entrenamenduan erakusten duen bideo bat argitaratu du bere sare sozialetan astearte honetan, bideoan Mikel Oyarzabal kapitaina ikusi daiteke baita ere, entrenamenduan ber taldekideekin normaltasunez parte hartzen. Aurreko larunbatean, Reala-Alaves derbian, Oyarzabalek ez zuen parte hartu iskiotibialetan zeuzkan molestia batzuen ondorioz.

