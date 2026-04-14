Jon Gorrotxategi eta Yangel Herrera Realarekin entrenatu dira berriz ere, eta ematen du finalean egoteko prest izango direla
Realak astearte honetako entrenamenduaren bideo batean erakutsi duen bezala, Mikel Oyarzabalek ere bere taldekideekin lan egin du normaltasunez.
Jon Gorrotxategik eta Yangel Herrerak Realak astearte honetan Zubietan egin duen entrenamenduan parte hartu dute, bertan normaltasunarekin gehitu dira taldearen dinamikara, honek, hurrengo larunbatean jokatuko den Errege Kopako finalerako eskuragarri egonen direla erakutsi dezake.
Reala eta Atletico Madril, Cartujan, neurtuko dituen partida garrantzitsurako zalantzetako bat zen Gorrotxategi, pubisean molestia batzuen ondorioz ia hilabete bat jolastu gabe eman ondoren, baina, printzipioz, arazorik gabe jokatu ahalko du.
Yangel Herrerari dagokionez, martxoaren erdialdean ezkerreko hankako soleoan lesio bat izan zuen, Osasunaren aurka, Pellegrino Matarazzok, hobekuntza izan zuela aurreratu zuen duela egun batzuk, eta beraz finalean egoteko aukerak ditu.
Realak Gorrotxategi eta Herrera taldearen entrenamenduan erakusten duen bideo bat argitaratu du bere sare sozialetan astearte honetan, bideoan Mikel Oyarzabal kapitaina ikusi daiteke baita ere, entrenamenduan ber taldekideekin normaltasunez parte hartzen. Aurreko larunbatean, Reala-Alaves derbian, Oyarzabalek ez zuen parte hartu iskiotibialetan zeuzkan molestia batzuen ondorioz.
Jon Gorrotxategi: “Harrobiko jokalari batentzat finalera iristea… ezin duzu amestu ere egin”
Jon Gorrotxategirentzat, Realeko harrobiko jokalariarentzat, bere taldearekin jokatuko duen lehen finala izango da. Txiki-txikitatik Realean hazia, bere ametsa beteko du larunbatean.
Gipuzkoako hamaika herrik pantaila erraldoiak dituzten zaleendako guneak izanen dituzte larunbat honetan, Kopako finalerako
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta udaletxeek zaleendako guneak antolatu dituzte, pantaila erraldoiekin, Realak Atletico Madrilen aurka jokatuko duen finalarekin disfrutatu ahal izateko.
Gonçalo Guedes : “Ibilbide ona egin dugu eta garaipenarekin amaitu behar da”
Atletico Madrilek eta Realak datorren larunbatean La Cartujan jokatuko duten Kopako finalaren atarian, Gonçalo Guedesekin egon gara. Oraingoz "oinak lurrean" dituela eta "lasai" dagoela esan digu. Baina horrek ez dio Kopa Donostiara ekartzeko gogoa kentzen, aurretik partida zaila dutela jakinda ere. (Bideoa gazteleraz)
Javier Alberola izanen da Errege Kopako finalaren epailea, larunbat honetan
Jorge Figueroa egonen da VARean. Alberola 2017-2018 denboralditik da Lehen Mailako epailea, eta 2022tik internazionala da.
Lopez Ufarte: “Reala oso ondo dago; final hau irabaz dezake”
Roberto López Ufarte, Realeko jokalari ohia, 87ko kopako garaipenaren protagonistetako bat da, baita Atleticoren zein Realaren elastikoa jantzi duen jokalaria ere. Berarekin egon gara garaipen hura gogoratzen eta datorren larunbateko Errege Kopako finalari buruz duen ikuspuntua ezagutzen. (Bideoa gazteleraz)
Jai-giro ederra prestatu du Realak Sevillan: musika eta kalejira Cartujaraino
Zaleentzako gune txuri-urdina Sevillako Carlos III.a etorbidean egongo da, eta 11:00etan irekiko dute. Hainbat DJ eta artista izango dira oholtza gainean, besteak beste, Süne, Brigade Loco eta Del Toro.
Puntu banaketa Anoetan jokatutako derbi eroan (3-3)
Alavesek berdinketa agonikoa lortu du Realaren aurka (3-3), 97. minutuan sartutako golari esker. Alternatibaz betetako partida frenetiko batean, talde babazorroak azken jokaldian berdindu du markagailua, puntu bat irabazteko.
Sansek barkatu egin du Ceutan, eta saririk gabe geratu da (0-0)
Talde txuri-urdina nagusi izan da eta abagune onenak sortu ditu, baina ate aurrean asmatu ez izanak eta aurkariaren atezainaren lan onak eskura zirudien garaipena eragotzi dute.
Matarazzo: “Badakigu zer datorkigun, baina orain Alavesen aurkako partida da garrantzitsuena"
Pellegrino Matarazzok azpimarratu du Realak Alavesen aurka larunbat honetan jokatuko duen derbia soilik daukala buruan, Kopako finalerako astebete gelditzen bada ere.