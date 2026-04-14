Jon Gorrotxategi y Yangel Herrera vuelven a entrenar con la Real Sociedad, y apuntan a estar en la final

Jon Gorrotxategi y Yangel Herrera han participado en el entrenamiento que la Real Sociedad ha llevado a cabo este martes en Zubieta, donde se han sumado con normalidad a la dinámica del resto del grupo, lo que hace pensar que podrían estar disponibles para la final de la Copa del Rey del próximo sábado.



Gorrotxategi era una de las incógnitas para el trascendental partido que enfrentará a su equipo con el Atlético Madrid en La Cartuja, después de estar cerca de un mes sin jugar por unas molestias en el pubis, aunque, en principio, debería ser de la partida sin problemas.

Respecto a Yangel Herrera, quien a mediados de marzo sufrió una lesión en el sóleo de la pierna a izquierda frente a Osasuna, el entrenador, Pellegrino Matarazzo, ya avanzó días atrás que había experimentado una mejoría, por lo que tenía opciones de estar en la final.

La Real Sociedad ha publicado este martes un vídeo en sus redes sociales con el que ha ilustrado el regreso de Gorrotxategi y Herrera a los entrenamientos del equipo y en el que también se aprecia al capitán, Mikel Oyarzabal, tomando parte con normalidad en los ejercicios junto al resto de compañeros. El pasado sábado, en el derbi Real Sociedad-Alavés, Oyarzabal no participó, por unas pequeñas molestias en los isquiotibiales.