LaLiga EA Sports
Mikel Oyarzabal: "Ez gara teklarekin ematen ari"

Oyarzabal
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Realak bana egin du Levanteren aurka etxetik kanpo jokatu duen EA Sports Ligako 16. jardunaldiko partidan.  Partidaren amaieran, Mikel Oyarzabalek burumakur azaldu du ez direla erabaki egokiak hartzen ari, eta erantsi du momentu gogorra dela guztientzako.

Futbola Real Sociedad Mikel Oyarzabal EA Sports Liga

