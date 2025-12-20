LaLiga EA Sports
Mikel Oyarzabal: "No estamos dando con la tecla"

Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Mikel Oyarzabal: "Ez gara teklarekin ematen ari"

La Real Sociedad ha empatado a uno ante el Levante en el partido correspondiente a la 16ª jornada de la Liga EA Sports. Tras el partido, Mikel Oyarzabal se ha mostrado cabizbajo y ha dicho que no están tomando las decisiones adecuadas y que es un momento duro para todos.

Fútbol Real Sociedad Mikel Oyarzabal LaLiga EA Sports

