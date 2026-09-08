El jugador de Osasuna Moi Gómez sufre una lesión en el bíceps femoral

El jugador de Osasuna Moi Gómez sufre una lesión leve en el bíceps femoral de la pierna izquierda, tal y como ha informado el club en un comunicado este martes.



El centrocampista rojillo terminó el encuentro ante el Deportivo Alavés con molestias y fue sometido posteriormente a las correspondientes pruebas médicas para determinar el alcance de la dolencia. Ayer no se ejercitó y hoy se ha conocido el alcance de la lesión.



Según el parte facilitado por el club, el futbolista ya ha iniciado un trabajo específico de recuperación y queda pendiente de evolución.