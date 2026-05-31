RENOVACIÓN DE CONTRATO
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Osasuna anuncia la renovación de Kike Barja hasta 2028

El capitán rojillo amplia por dos años más su vinculación con el club y tendrá una cláusula de 15 millones
Osasuna anuncia la renovación de Kike Barja hasta 2028
Foto: CA Osasuna
Euskaraz irakurri: Osasunak Kike Barjaren kontratu berritzea iragarri du 2028ra arte
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KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna ha anunciado la renovación de su capitán Kike Barja hasta 2028. El de Noáin ha disputado 232 partidos oficiales con la entidad rojilla hasta ahora y su cláusula será de 15 millones. La que ha finalizado recientemente, ha sido la primera temporada en la que el atacante ha ejercido como primer capitán del equipo.

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