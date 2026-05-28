Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el futbolista Mauro Echegoyen para renovar su relación contractual hasta el 30 de junio de 2028. Asimismo, la entidad rojilla se reservará la opción de prorrogar dos campañas más la vinculación, hasta el 2030, según ha informado el club navarro en una nota.

La cláusula de rescisión del jugador se eleva hasta los seis millones de euros, que a su vez se incrementará hasta los 15 millones en el momento en el que forme parte del primer equipo en LaLiga EA Sports.

Mauro Echegoyen Berrozpe (3 de marzo del 2005; Murchante, Navarra) acaba de finalizar su tercera temporada con Osasuna Promesas, con el que ha disputado 35 partidos esta temporada, 34 de ellos como titular.

El centrocampista llegó a Tajonar en categoría alevín procedente del equipo de su localidad natal, el Club Deportivo Murchante. A sus 21 años, ha acumulado 99 encuentros oficiales en Primera RFEF.

El pasado 29 de octubre debutó con el primer equipo disputando 66 minutos en la victoria de Osasuna ante el Sant Jordi en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.