Los de Lisci han reaccionado inmediatamente y un disparo de Rossier en el minuto 21 ha sido desviado por Budimir dentro del área, pero no ha encontrado puerta. Apenas dos minutos después el delantero croata ha desaprovechado una de las ocasiones más claras de la primera parte. Budimir se ha quedado solo ante Musso tras un regalo de la defensa colchonera, pero su picadita no ha encontrado portería.

Raul Moro se ha marchado lesionado en el 35, y ha tenido que entrar Kike Barja en su lugar. Acto seguido la grada del Sadar y los jugadores rojillos han reclamado un penalti a Budimir, pero Llorente ha tocado el balón y el árbitro no ha transigido. En el 40, Pubill ha realizado una acción portentosa por la banda derecha y su disparo cruzado ha sido desviado a córner por Aitor Fernández en una gran parada.

En el minuto 45, el colegiado si ha señalado penalti, en una acción de Musso sobre Budimir. Ya en directo daba la impresión de que el guardameta colchonero toca el esférico con los puños, y no impacta en el jugador croata. El árbitro José Luis Guzman ha sido llamado por el VAR para revisar la acción, y ha echado atrás su primera decisión. Ya en la prolongación el delantero de Zenica ha visto la amarilla por empujar a Pubill sin balón de por medio.

Tras el descanso, el choque se ha reanudado caliente y el colegiado ha sacado varias tarjetas amarillas para calmar los ánimos de los futbolistas. En el 65, un gran centro de Abel Bretones ha encontrado la cabeza de Budimir, pero Musso ha respondido con una espectacular parada a mano cambiada. En el 70, el segundo mazazo para el equipo de Lisci, ya que un centro de Llorente ha sido embocado por el noruego Sorloth, que había saltado al terreno de juego en el segundo acto, para poner más tierra de por medio.