Osasuna se estrella contra la eficacia del Atlético y el sueño europeo parece desvanecerse (1-2)
Osasuna ha caído 0-2 ante el Atlético de Madrid en El Sadar, en la jornada 36 de LaLiga EA Sports, y la clasificación para la Conference League parece complicarse, a la espera de los demás resultados. Los goles de Lookman y Sorloth han condenado al conjunto dirigido por Alessio Lisci, que ha merecido más en la primera parte, al menos irse con un empate al descanso, pero en la segunda ha recibido el segundo mazazo. El Atlético se ha quedado con uno menos a falta de diez minutos para el final, y los navarros han conseguido recortar distancias con un gol de Kike Barja en el descuento.
Osasuna ha tenido poco premio en la primera parte, ya que el conjunto rojillo ha dominado y ha tenido más balón que los colchoneros; además, ha creado peligro mediante buenos centros al área. Sin embargo, los del Cholo Simeone se han adelantado en el marcador gracias a un penalti transformado por Lookman en el minuto 15. El colegiado ha señalado la pena máxima por mano de Javi Galán, en una pugna con Griezmann.
Los de Lisci han reaccionado inmediatamente y un disparo de Rossier en el minuto 21 ha sido desviado por Budimir dentro del área, pero no ha encontrado puerta. Apenas dos minutos después el delantero croata ha desaprovechado una de las ocasiones más claras de la primera parte. Budimir se ha quedado solo ante Musso tras un regalo de la defensa colchonera, pero su picadita no ha encontrado portería.
Raul Moro se ha marchado lesionado en el 35, y ha tenido que entrar Kike Barja en su lugar. Acto seguido la grada del Sadar y los jugadores rojillos han reclamado un penalti a Budimir, pero Llorente ha tocado el balón y el árbitro no ha transigido. En el 40, Pubill ha realizado una acción portentosa por la banda derecha y su disparo cruzado ha sido desviado a córner por Aitor Fernández en una gran parada.
En el minuto 45, el colegiado si ha señalado penalti, en una acción de Musso sobre Budimir. Ya en directo daba la impresión de que el guardameta colchonero toca el esférico con los puños, y no impacta en el jugador croata. El árbitro José Luis Guzman ha sido llamado por el VAR para revisar la acción, y ha echado atrás su primera decisión. Ya en la prolongación el delantero de Zenica ha visto la amarilla por empujar a Pubill sin balón de por medio.
Tras el descanso, el choque se ha reanudado caliente y el colegiado ha sacado varias tarjetas amarillas para calmar los ánimos de los futbolistas. En el 65, un gran centro de Abel Bretones ha encontrado la cabeza de Budimir, pero Musso ha respondido con una espectacular parada a mano cambiada. En el 70, el segundo mazazo para el equipo de Lisci, ya que un centro de Llorente ha sido embocado por el noruego Sorloth, que había saltado al terreno de juego en el segundo acto, para poner más tierra de por medio.
En el 78 Llorente ha visto la segunda amarilla, merecida, tras una dura entrada a Aimar Oroz, cuando Osasuna intentaba recomponerse después del segundo tanto colchonero. El equipo navarro ha intentado apretar y reducir la ventaja colchonera en los minutos finales, y lo ha conseguido con un remate de Barja en el descuento. Pero ya era demasiado tarde.
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