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Osasuna hace sufrir al Barcelona, pero cae en El Sadar (1-2)

Los rojillos, sobre todo con Budimir, amenazaron el área rival, pero en los minutos finales la balanza cayó del lado del Barcelona.

Osasuna-Barcelona
Una ocasión de gol de Budimir.
Euskaraz irakurri: Osasunak aurpegia eman du Bartzelonaren aurka, baina porrota jaso du Sadarren (1-2)
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna ha perdido 1-2 ante el FC Barcelona este sábado en el partido correspondiente a la 34ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar.

Los rojillos han tenido su primera aproximación al minuto 6. Budimir se ha quedado cara a cara con Cancelo, y al pisarle éste con los tacos, el delantero se ha caído al suelo y ha pedido penalti. Sin embargo, el árbitro no ha señalado nada. Poco después, Moro ha puesto un buen centro raso a Budimir, pero en esta ocasión ha entrado Gerard Martín para desviar el disparo.

Mientras, el Barcelona ha tenido la primera ocasión clara en los pies de Lewandowski que, tras una buena jugada, se le ha ido arriba el disparo.

Budimir ha sido una pesadilla para la defensa del Barcelona, y ha gozado de una doble ocasión pasada la media hora, en la primera de las cuales se ha lanzado en solitario hasta el fondo del área y ha logrado disparar el balón, pero se ha encontrado con el palo. Casi a continuación lo ha intentado desde fuera del área, pero Joan García le ha hecho una parada extraordinaria.

Nada más comenzar la segunda parte, Catena ha evitado el gol de Olmo, salvando al equipo. Osasuna también ha dispuesto de otra doble ocasión con un disparo de Rubén García parado por Joan García y un remate que se ha marchado fuera.

Pero el dominio del Barcelona ha sido evidente en la posesión del balón y ha creado más peligro, de forma que en el minuto 81 Lewandowski ha aprovechado un centro de Rashford para abrir el marcador (0-1).

Además, casi a continuación, Fermín ha puesto un buen pase al área a Ferran, que ha marcado el 0-2.

Pero Osasuna no se ha rendido, y antes de llegar al descuento Raúl García de Haro ha rematado de cabeza para acortar distancias (1-2).

Los últimos minutos han sido muy intensos y Osasuna ha buscado el empate, pero ha sido imposible y no ha podido sumar ningún punto en casa.

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