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Lisci: “Venga el equipo que venga, siempre soy optimista"

Lisci
18:00 - 20:00
Alessio Lisci. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Lisci: "Datorren taldea datorrela, beti naiz baikorra"
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El entrenador de Osasuna ha hablado del partido que jugarán contra el Barcelona en la 34ª jornada de LaLiga EA Sports.

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