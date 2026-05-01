Lisci: “Venga el equipo que venga, siempre soy optimista"
El entrenador de Osasuna ha hablado del partido que jugarán contra el Barcelona en la 34ª jornada de LaLiga EA Sports.
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Víctor Muñoz sufre una lesión en el sóleo, y será baja para varias semanas
El extremo, que se hallaba en un gran momento de forma, presenta una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. Osasuna no ha precisado el tiempo en que el jugador permanecerá fuera de los terrenos de juego.
García de Haro: “Son tres puntos que, virtualmente, nos dan la salvación"
El jugador de Osasuna ha marcado el gol del empate frente al Sevilla, que ha servido para sumar a la remontada posterior (2-1), en la 32ª jornada de LaLiga EA Sports.
Catena da la victoria a Osasuna sobre la bocina ante el Sevilla (2-1)
El Sevilla se había adelantado con el gol de Maupay, pero Raúl García de Haro y Catena han remontado el partido para regalar la victoria al Sadar. La victoria también ha servido para dar un respiro al Alavés en la lucha por la permanencia.
Lisci: “El de mañana es el partido más importante del año"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el partido que jugarán contra el Sevilla en la 32ª jornada de LaLiga EA Sports.
Jorge Herrando: “En la segunda parte, hemos tenido ocasiones claras como para meter como mínimo un gol”
El defensa de Osasuna, después del derbi jugado en San Mamés, ante el Athletic, en el que el equipo navarro ha caído por 1-0, ha destacado la importancia del encuentro del próximo domingo, en El Sadar, con el Sevilla como rival.
Iker Muñoz: “Lo que me atrae de renovar con Osasuna es el proyecto que tenemos”
El jugador de Osasuna, Iker Muñoz, ha renovado con Osasuna hasta 2030, y este miércoles ha dado una rueda de prensa para expresar cómo se siente con la decisión.
Iker Muñoz: “Hemos jugado de tú a tú"
El jugador de Osasuna ha hablado del empate logrado ante el Betis (1-1) en el partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar.
Osasuna suma un punto agridulce en un intenso duelo ante el Betis (1-1)
El exrojillo Abde ha adelantado al Betis con un gol tempranero, pero Ante Budimir ha puesto las tablas desde el punto de penalti antes del descanso.
Lisci: “Nos enfrentamos a un rival que no se le da bien a Osasuna"
El entrenador de Osasuna ha hablado del partido que les enfrentará al Betis en la 31ª jornada de LaLiga EA Sports.