Rubén García renueva su contrato con Osasuna hasta 2027

Según ha explicado Osasuna en una nota, aunque la anterior relación contractual establecía la opción de prorrogar automáticamente la vinculación en el caso del cumplimiento de hitos deportivos, ambas partes han decidido sellar “de forma anticipada” la continuidad del valenciano otra temporada más.

De este modo, Rubén García disputará su noveno curso en Osasuna, club al que llegó en 2018 cuando el equipo estaba en Segunda División y del que se ha convertido en uno de sus capitanes.

Su cláusula de rescisión se mantiene en 8 millones de euros y mañana a las 12:30 horas ofrecerá una rueda de prensa en compañía del director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez.

Rubén García ya acumula 281 partidos oficiales con Osasuna, situándose como el jugador de la actual plantilla con más encuentros disputados y en el vigesimoprimero de toda la historia del club.

En su dilatada trayectoria en el club navarro, el centrocampista de Xàtiva ha contribuido de forma directa en 71 goles, anotando 32 y ofreciendo 39 asistencias.