Alimata Bélem da en el añadido el triunfo al Eibar (1-0)
El Eibar ha sumado su primera victoria de la temporada después de ganar 1-0 al Espanyol, en el estreno de la Liga F en Ipurua. Alimata Bélem ha marcado para las armeras en un córner.
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Álvaro Rodríguez da la primera victoria de la temporada al Eibar (1-0)
Los armeros ganan por la mínima al Real Valladolid en Ipurua. Los visitantes, con mayor dominio territorial, han estado mejor en la primera parte, pero los de Jokin Aranbarri han dado un paso adelante en la segunda para terminar ganando.
El Eibar cae ante el recién ascendido Tenerife (1-3)
Los armeros han tenido un mal comienzo de Liga en Ipurua y, aunque el gol de Bautista ha igualado el marcador, el equipo canario ha sido superior y se ha llevado el partido.
Eric Pérez da el salto definitivo al primer equipo del Eibar
El delantero, nacido en Ermua en 2001, llegó al club armero en edad cadete. Fue uno de los artífices del ascenso del filial armero a Segunda RFEF. Posteriormente, el canterano ha sumado experiencia a través de sus cesiones en Alcorcón, Amorebieta y Barakaldo.
Anaitz Arbilla: “Tenemos muy buenas sensaciones"
El Eibar ya prepara su debut ante el Tenerife. El conjunto armero afronta su primer partido el domingo, a las 17:00 horas, El capitán del equipo, Anaitz Arbilla, inicia su undécima temporada con el Eibar y onsidera importante comenzar con buen pie, además de hacer de Ipurua un fortín.
El Eibar incorpora a la centrocampista onubense María Carvajal, cedida por la Juventus
Nacida en Cortegana (Huelva) en 2008, debutó con solo 15 años en Primera División con el Sporting de Huelva. Defenderá la elástica armera hasta 2027.
El Eibar presenta a Unai Elgezabal: “Vengo con mucha hambre, es un sitio espectacular para crecer”
El defensa central ha regresado al equipo armero; ha pasado las dos últimas temporadas en el Levante. Su presentación se ha llevado a cabo en Ipurua, este jueves.
El Eibar ficha a Unai Elgezabal para la temporada 2026-2027
El central vizcaíno llega al Eibar desde el Levante. Elgezabal, de 33 años, ya perteneció al club armero, hace diez temporadas. Además, Ángel Troncho no va a continuar en el equipo de Jokin Aranbarri.
Emma Moreno vuelve al Eibar, cedida por el Atlético
La madrileña llegó por primera vez al equipo armero el pasado verano, después de proclamarse campeona de Europa sub-19. Participó en 29 partidos durante la pasada campaña, en los que acumuló más de 1500 minutos de juego.