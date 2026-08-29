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Alimata Bélem da en el añadido el triunfo al Eibar (1-0)

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Eibar 1-0 Espanyol Liga F
18:00 - 20:00

Alimata Bélem ha dado el triunfo al EIbar.

Euskaraz irakurri: Alimata Belemek eman dio garaipena Eibarri luzapenean (1-0)
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Última actualización

El Eibar ha sumado su primera victoria de la temporada después de ganar 1-0 al Espanyol, en el estreno de la Liga F en Ipurua. Alimata Bélem ha marcado para las armeras en un córner.

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