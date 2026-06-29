Nahia Azpiazu, nueva jugadora del Eibar
El Eibar ha fichado a Nahia Azpiazu, para reforzar la defensa armera. La jugadora navarra ha firmado contrato hasta junio de 2028.
Formada en las categorías inferiores del Lagunak y del Mulier FCN, Azpiazu dio el salto al Osasuna en 2020, incorporándose al filial rojillo.
En 2024, pasó a formar parte de la primera plantilla de Osasuna Femenino. La central afrontará en Eibar su primera experiencia en Liga F, incorporándose al proyecto armero para las próximas dos temporadas.
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