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Nahia Azpiazu, nueva jugadora del Eibar

La futbolista navarra ha firmado con la entidad armera hasta junio de 2028.
Nahia Azpiazu, Eibarko jokalari berria
Nahia Azpiazu, nueva jugadora del Eibar
Euskaraz irakurri: Nahia Azpiazu, Eibarreko jokalari berria
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar ha fichado a Nahia Azpiazu, para reforzar la defensa armera. La jugadora navarra ha firmado contrato hasta junio de 2028.

Formada en las categorías inferiores del Lagunak y del Mulier FCN, Azpiazu dio el salto al Osasuna en 2020, incorporándose al filial rojillo.

En 2024, pasó a formar parte de la primera plantilla de Osasuna Femenino. La central afrontará en Eibar su primera experiencia en Liga F, incorporándose al proyecto armero para las próximas dos temporadas.

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