Renovación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Anaitz Arbilla renueva con el Eibar hasta junio de 2027

El capitán del equipo armero llegó al club hace diez años, y ha jugado, hasta el momento, 309 partidos con el conjunto guipuzcoano; en la temporada 2025-2026, ha sido alineado en 35 encuentros, 33 como titular.
Anaitz Arbilla (Eibar)
Arbilla seguirá en el Eibar hasta, al menos, 2027. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Anaitz Arbillak Eibarrekin berritu du, 2027ko ekainera arte
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Anaitz Arbilla, el capitán del Eibar, ha renovado con el equipo guipuzcoano hasta junio de 2027, tal y como ha informado el club vasco este martes.

La entidad armera ha comunicado, así, la continuidad del defensa navarro que, con 39 años recién cumplidos, sigue siendo titular indiscutible, como ha demostrado esta temporada con su participación en 35 partidos, 33 como titular, y más de 2800 minutos en el campo. Arbilla ha jugado 309 partidos con el Eibar, desde su llegada hace diez años, y ha entrado en el top 5 histórico del club.

El capitán, que mantiene un nivel competitivo que le ha convertido en uno de los grandes referentes de la historia reciente del club, firma para un año más "por lo que representa dentro y fuera del campo". Su aportación no se ciñe solo a partidos o minutos, sino que se mide por su influencia, como capitán en un vestuario que "le respeta", y en ser "referencia" para una cantera que le observa, ha informado el club en una nota.

Fútbol LaLiga Hypermotion SD Eibar

Te puede interesar

Beñat San José en rueda de prensa antes del partido contra el Castellón
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Beñat San José: “El Castellón en su casa es un rival muy difícil”

El entrenador del Eibar habla en la previa del partido que su equipo jugará en Castalia frente al Castellón el domingo. San José ha querido poner en valor la calidad y el poderío de sus rivales, y espera poder ver las señas de identidad del Eibar de siempre. Cree que su plantel debe ser "agresivo" para conseguir la victoria y maximizar sus opciones de poder disputar el play-off. También analiza las bajas de los suyos.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X