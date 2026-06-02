Anaitz Arbilla renueva con el Eibar hasta junio de 2027
Anaitz Arbilla, el capitán del Eibar, ha renovado con el equipo guipuzcoano hasta junio de 2027, tal y como ha informado el club vasco este martes.
La entidad armera ha comunicado, así, la continuidad del defensa navarro que, con 39 años recién cumplidos, sigue siendo titular indiscutible, como ha demostrado esta temporada con su participación en 35 partidos, 33 como titular, y más de 2800 minutos en el campo. Arbilla ha jugado 309 partidos con el Eibar, desde su llegada hace diez años, y ha entrado en el top 5 histórico del club.
El capitán, que mantiene un nivel competitivo que le ha convertido en uno de los grandes referentes de la historia reciente del club, firma para un año más "por lo que representa dentro y fuera del campo". Su aportación no se ciñe solo a partidos o minutos, sino que se mide por su influencia, como capitán en un vestuario que "le respeta", y en ser "referencia" para una cantera que le observa, ha informado el club en una nota.
Te puede interesar
Patri Ojeda, Marta López de Guereñu, Laura Camino, Iara Lacosta y Opah Clement no seguirán en el Eibar
El club armero ha querido agradecer “el compromiso y profesionalidad” mostrados por parte de estas cinco jugadoras.
Iñaki Goikoetxea seguirá entrenando al Eibar la próxima temporada
El equipo armero ha logrado la permanencia en la Liga F, por lo que completará su cuarta temporada en la máxima categoría.
Anaitz Arbilla: “Estamos tristes, pero estoy muy orgulloso de este equipo”
Declaraciones de Anaitz Arbilla, jugador de la SD Eibar, tras la derrota por 2-1 ante el Castellón, un resultado que ha dejado al conjunto armero sin opciones de disputar el play-off de ascenso.
El sueño del Eibar se diluye en Castalia (2-1)
El conjunto armero se queda fuera del play-off tras perder contra el Castellón. Debía ganar y esperar otros resultados para tener opciones en una tarde en la que no le ha salido nada de cara.
El Eibar cierra la temporada con una victoria (2-1)
El Eibar ha ganado 2-1 al Dux Logroño en el último partido de la temporada disputado en Ipurua. El de hoy ha sido el último partido de Arene Altolaga tras ocho temporadas vistiendo la camiseta del Eibar.
Beñat San José: “El Castellón en su casa es un rival muy difícil”
El entrenador del Eibar habla en la previa del partido que su equipo jugará en Castalia frente al Castellón el domingo. San José ha querido poner en valor la calidad y el poderío de sus rivales, y espera poder ver las señas de identidad del Eibar de siempre. Cree que su plantel debe ser "agresivo" para conseguir la victoria y maximizar sus opciones de poder disputar el play-off. También analiza las bajas de los suyos.
Mireia Masegur renueva con el Eibar hasta 2027
La defensa catalana amplía su vínculo con el conjunto armero consolidándose como “una pieza clave dentro del proyecto deportivo”.
La capitana Arene Altonaga deja el Eibar tras una larga historia de ocho años y dos ascensos
Altonaga, que llegó al club armero en 2018, con 25 años, fue parte de la plantilla que hizo historia llevando al Eibar a Primera División y, pese al descenso del año siguiente, también fue parte de la plantilla que volvió a ascender un año después.
Eibar suma un punto tras el partido contra el Sevilla
El Eibar ha empatado a 0 en Sevilla, consiguiendo así un punto a domicilio. A falta de la última jornada, el conjunto armero se mantiene en la decimotercera posición.