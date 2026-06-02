Anaitz Arbilla renueva con el Eibar hasta junio de 2027

Anaitz Arbilla, el capitán del Eibar, ha renovado con el equipo guipuzcoano hasta junio de 2027, tal y como ha informado el club vasco este martes.

La entidad armera ha comunicado, así, la continuidad del defensa navarro que, con 39 años recién cumplidos, sigue siendo titular indiscutible, como ha demostrado esta temporada con su participación en 35 partidos, 33 como titular, y más de 2800 minutos en el campo. Arbilla ha jugado 309 partidos con el Eibar, desde su llegada hace diez años, y ha entrado en el top 5 histórico del club.

El capitán, que mantiene un nivel competitivo que le ha convertido en uno de los grandes referentes de la historia reciente del club, firma para un año más "por lo que representa dentro y fuera del campo". Su aportación no se ciñe solo a partidos o minutos, sino que se mide por su influencia, como capitán en un vestuario que "le respeta", y en ser "referencia" para una cantera que le observa, ha informado el club en una nota.



