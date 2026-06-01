Patri Ojeda, Marta López de Guereñu, Laura Camino, Iara Lacosta y Opah Clement finalizan su etapa en la SD Eibar el próximo 30 de junio, según ha informado la entidad armera a través de una nota. El Eibar ha querido agradecer “el compromiso y profesionalidad” mostrados por parte de estas cinco jugadoras.

Laura Camino ha disputado cuatro temporadas como armera. La cántabra ha jugado 107 partidos entre Liga y Copa con el Eibar, en los que ha anotado 11 goles. Patri Ojeda ha estado dos temporadas en el club guipuzcoano, donde la jugadora canaria ha disputado 53 partidos, en los que ha anotado un solo gol.