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Patri Ojeda, Marta López de Guereñu, Laura Camino, Iara Lacosta y Opah Clement no seguirán en el Eibar

El club armero ha querido agradecer “el compromiso y profesionalidad” mostrados por parte de estas cinco jugadoras.
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Marta López de Guereñu (dorsal 28) celebra un gol con sus compañeras. Imagen: SD Eibar

Euskaraz irakurri: Patri Ojedak, Marta Lopez de Guereñuk, Laura Caminok, Iara Lacostak eta Opah Clementek ez dute SD Eibarren jarraituko
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KIROLAK EITB

Última actualización

Patri Ojeda, Marta López de Guereñu, Laura Camino, Iara Lacosta y Opah Clement finalizan su etapa en la SD Eibar el próximo 30 de junio, según ha informado la entidad armera a través de una nota. El Eibar ha querido agradecer “el compromiso y profesionalidad” mostrados por parte de estas cinco jugadoras.

Laura Camino ha disputado cuatro temporadas como armera. La cántabra ha jugado 107 partidos entre Liga y Copa con el Eibar, en los que ha anotado 11 goles. Patri Ojeda ha estado dos temporadas en el club guipuzcoano, donde la jugadora canaria ha disputado 53 partidos, en los que ha anotado un solo gol.

Por su parte, la guipuzcoana Marta López de Guereñu ha defendido la camiseta armera durante una temporada en el primer equipo y varias más en la cantera. En la última campaña la de Mendaro ha disputado más de 400 minutos entre Liga y Copa.

La navarra Iara Lacosta ha engrosado durante una temporada las filas armeras, donde ha disputado más de 1200 minutos, en los que ha anotado tres goles. La tanzana Opah Clement también ha estado una única campaña en la SD Eibar. La africana ha jugado 686 minutos, en los que ha anotado un solo tanto.

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