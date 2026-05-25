Eibarrek Castelloren zelaian irabazi eta Burgosek Andorraren aurka galtzea behar du, igoerarako play-offa jokatzeko
Beñat San Joseren taldeak, 41. jardunaldian 2-0eko emaitzarekin Kordoba garaitu zuenak, EA Sports Ligara igoerako play-offa jokatzeko aukerak dituela du, baina ez dago soilik bere esku: SkyFi Castalian irabazi beharko du, eta Burgosek El Plantio zelaian Andorraren aurka punturik ez lortzea behar du.
Eibarrek Castelloren zelaian irabazi eta Burgosek Andorraren aurka galtzea behar du, igande honetan, Hypermotion Ligaren 2025-2026 denboraldiko azkeneko jardunaldian, EA Sports Ligara igoerako play-offa jokatzeko. Beñat San Joseren taldeak, 41. jardunaldian 2-0eko emaitzarekin Kordoba garaitu zuenak, EA Sports Ligara igoerako play-offa jokatzeko aukerak dituela jarraitzen du, baina ez dago soilik bere esku: SkyFi Castalian irabazi beharko du, eta Burgosek El Plantio zelaian Andorraren aurka punturik ez lortzea behar du. Bi partidak maiatzaren 31n, igandean, 18:30ean jokatuko dira.
Horrela, Hypermotion Ligan, Racing Santanderrek eta Deportivok lortu dute jada igoera zuzena. Ohikoa den bezala, ligan hirugarren, laugarren, bosgarren eta seigarren postuan amaitzen dutenek jokatuko dute play-offa. Momentu honetan, Almeria da hirugarrena, 71 punturekin; laugarrena Malaga da, 70 punturekin; Las Palmas dago bostgarren postuan, 70ekin baita ere; eta Castello 69 punturekin da seigarrena. Zazpigarrena Burgos da, 69 punturekin baita ere, eta Eibar berriz zortzigarren postuan dago 67 punturekin.
Ondorioz, lehenengo sei postuetan sartzeko aukera izateko Castelloren aurka irabazi beharko du Eibarrek, bisitari moduan. Baina, Andorrak Burgosi irabaztea behar du baita ere, hauek ez daukate ezer jokoan Ligako azkeneko jardunaldian. Emaitza hauek eman ezkero, igoerako play-offa jokatuko duten lau taldeen artean egongo da talde gipuzkoarra, bertan Lehenengo Mailako postu bat egonen da jokoan.
Eibarrek bigarren buelta bikaina osatu du, bertan jaitsiera postuetara begitzetik, berriro ere maila gorenera igotzeko asmoa izatera pasatu dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Eibarrek garaipena lortu du Kordobaren aurka, eta dena azken jardunaldian erabakiko da (2-0)
Armaginek ez dute igoera euren esku bakarrik, aurretik dituztelako Castello eta Burgos, bi puntuko aldearekin.
Peru Nolaskoain: “Oso pozik nago, egon nahi dudan lekuan nago”
Peru Nolaskoain Eibarko jokalariak prentsaurrean hitz egin du. Aste honetan, lau denboraldirako luzatu du kontratua armaginekin, eta oso pozik dagoela esan du.
Adela Ricok kontratua berritu du Eibarrekin 2027ra arte
Extremadurako erdilaria joan den udan iritsi zen talde armaginera, Cacereñorekin F Ligara igotzeko zorian izan ondoren.
Peru Nolaskoainek Eibarren jarraituko du 2030era arte
Zumaiako jokalariak 120 partida jokatu ditu armaginen elastikoarekin, 10 gol sartuta.
Ezusteko porrota hartu du Eibarrek Leonen (2-1)
Armaginek bi gol jaso dituzte hiru minututan eta puntuek ihes egin diete maila ia galduta duen Cultural Leonesaren aurka. Corpasek aldea murriztu du, penaltiz, 86. minutuan.
Javi Martoni ebakuntza egin diote, eskuineko eskuko hirugarren metakarpo-hezurrean daukan haustura sendatzeko
Eibarreko aurrelari nafarrak igandean min hartu zuen, talde armaginak, Anduvan, Mirandesen aurka jokatu zuen partidan.
Magunazelaiaren gol batek amets egiten jarraitzeko aukera eman dio Eibarri (0-1)
Aurrelari armaginak hirugarren minutuan sartutako golak Mirandesen aurkako garaipena ziurtatu du, eta sailkapeneko zazpigarren postuan kokatu da.
Eibarrek F Ligan jarraitzea ziurtatu du, Alhama garaituta (2-0)
Eibarrek 2-0 irabazi dio Alhamari Ipuruan, eta, horrela, laugarren urtez jarraian emakumeen eliteko futbol ligan lehiatzea ziurtatu du. Laura Caminok, penaltiz, eta Carmen Alvarezek sartu dituzte golak.
Eibarrek gol zaparrada jaso du Atleticoren aurka (4-0)
Eibarrek 4-0 galdu du Atletico Madrilen aurka F Moeve Ligako 27. jardunaldian. Lehen zatian ongi eutsi diete bisitariek etxekoei, baina bigarrenean ez dira aurkari izan eta gol zaparrada jaso dute.