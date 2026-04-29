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Jon Bautista entra en el top 5 de máximos goleadores de la historia del Eibar

El delantero de Errenteria lleva 41 goles en los 150 partidos que ha jugado con el equipo armero; los tres últimos, por el momento, los marcó el pasado viernes, ante el Albacete.
Jon Bautista (Eibar)
Jon Bautista jugador del Eibar; Foto: Europa Press
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El delantero del Eibar Jon Bautista cumplió en la pasada jornada 150 partidos con el club guipuzcoano, y lo hizo de la mejor manera posible, con un triplete en el Carlos Belmonte que le consagró en el top 5 de máximos goleadores del conjunto armero.

Estos tres goles le permitieron alcanzar los 41 tantos y situarse entre los máximos goleadores históricos de la SD Eibar, dejando atrás las 39 dianas de Sergi Enrich. La clasificación de máximos goleadores del Eibar queda ahora encabezada por Luluaga y Altuna, con 60 goles cada uno de ellos, seguidos de Arruabarrena, con 51, y Stoichkov, con 46 tantos.

Bautista, quien ocupa ahora el quinto puesto, lleva cuatro temporadas en el Eibar, con 150 partidos y 41 goles.

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