Jon Bautista entra en el top 5 de máximos goleadores de la historia del Eibar

El delantero del Eibar Jon Bautista cumplió en la pasada jornada 150 partidos con el club guipuzcoano, y lo hizo de la mejor manera posible, con un triplete en el Carlos Belmonte que le consagró en el top 5 de máximos goleadores del conjunto armero.



Estos tres goles le permitieron alcanzar los 41 tantos y situarse entre los máximos goleadores históricos de la SD Eibar, dejando atrás las 39 dianas de Sergi Enrich. La clasificación de máximos goleadores del Eibar queda ahora encabezada por Luluaga y Altuna, con 60 goles cada uno de ellos, seguidos de Arruabarrena, con 51, y Stoichkov, con 46 tantos.



Bautista, quien ocupa ahora el quinto puesto, lleva cuatro temporadas en el Eibar, con 150 partidos y 41 goles.