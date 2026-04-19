Sufrituta irabazi dio Eibarrek Huescari Ipuruan (2-1)

Armaginek bolada onean jarraitzen dute, eta Martonen eta Sergio Alvarezen golei esker nagusitu dira.
Eibar vs Huesca. Argazkia: @sdeibar
Eibarrek Huesca gainditu du Ipuruan Hypermotion Ligako 36. jardunaldiko partidan.

Lehen minutuak lasaiak izan dira, elkar neurtzen aritu dira bi taldeak. Hori bai, gol aukera garbienak Eibarrek izan ditu.

Seigarren minutuan, Nolaskoainek zelaia utzi behar izan du, min hartuta.

31. minutuan, Javi Martonek lehen gola barkatu du, kanpora errematatu baitu Arbillak erdiratutako baloia.

45.ean, Martonen beste aukera bat, baina Huescako atezainak erantzun ona eman dio.

Atsedenaldiaren ostean, Eibarrek aurrea hartu du markagailuan, Martonek egindako golari esker. 

Huescak berdinketa lortu du 20 minutu geroago, 70.ean, Javi Mierren bitartez.

Hortik gutxira, bisitariak hamar jokalarirekin geratu dira epaileak txartel gorria atera baitio Alonsori.

78. minutuan, Sergio Alvarezek etxekoen bigarrena egin du eta hiru puntuak Ipuruan geratu dira.

Futbola SD Eibar Hypermotion Liga Golak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
