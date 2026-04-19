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Triunfo agónico del Eibar ante el Huesca (2-1)

Los armeros, que siguen en racha, se han impuesto gracias a los goles de Martón y Sergio Álvarez.
Partido Eibar vs. Huesca de la Liga Hypermotion
Eibar vs Huesca. Foto: @sdeibar
Euskaraz irakurri: Garaipen agonikoa lortu du Eibarrek Huescaren aurka (2-1)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar se ha impuesto al Huesca en Ipurua en el partido correspondiente a la 36ª jornada de la Liga Hypermotion.

Los primeros minutos han sido de tanteo y ambos equipos han jugado con timidez. Eso sí, las dos ocasiones más claras de gol han sido para el Eibar.

Pero los armeros no han empezado bien el partido ya que Nolaskoain ha tenido que retirarse del campo, lesionado, en el minuto 6.

En el 31, Javi Martón ha perdonado el primer gol, con un remate de cabeza a centro de Arbilla que se ha ido fuera.

Y en el 45, otra ocasión de Martón que ha salvado el portero del Huesca.

Tras el descanso ha llegado el primer gol del Eibar, obra de Martón.

El Huesca ha logrado el empate 20 minutos después, en el 70, por medio de Javi Mier.

Los visitantes se han quedado con diez jugadores tres minutos después por expulsión con roja directa de Alonso.

Y en el 78, Sergio Álvarez ha hecho el gol que le ha dado los tres puntos al conjunto eibarrés.

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