Triunfo agónico del Eibar ante el Huesca (2-1)

Los primeros minutos han sido de tanteo y ambos equipos han jugado con timidez. Eso sí, las dos ocasiones más claras de gol han sido para el Eibar.

Pero los armeros no han empezado bien el partido ya que Nolaskoain ha tenido que retirarse del campo, lesionado, en el minuto 6.

En el 31, Javi Martón ha perdonado el primer gol, con un remate de cabeza a centro de Arbilla que se ha ido fuera.

Y en el 45, otra ocasión de Martón que ha salvado el portero del Huesca.

Tras el descanso ha llegado el primer gol del Eibar, obra de Martón.