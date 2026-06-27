Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho de “grado moderado”
Nico Williams, futbolista del Athletic que está disputando el Mundial, sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha producida por la entrada recibida por Nicolás de la Cruz el viernes en los minutos finales del partido ante Uruguay de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial.
El resultado de los exámenes no le descartan para el resto del Mundial 2026, en función del recorrido de la selección española en el torneo.
“Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay”, informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). “La lesión es de grado moderado y su evolución marcará su disponibilidad”, completó el parte médico.
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