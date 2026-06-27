SIGUE EL CALVARIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho de “grado moderado”

El resultado de los exámenes no le descartan para el resto del Mundial 2026, en función del recorrido de la selección española en el torneo.
GR6105. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- Nicolás De La Cruz (i) de Uruguay disputa el balón con Nico Williams de España este viernes, en un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco
Nico Williams sufre la entrada de Nicolás de la Cruz . Foto: EFE.
author image

AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Nico Williams, futbolista del Athletic que está disputando el Mundial, sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha producida por la entrada recibida por Nicolás de la Cruz el viernes en los minutos finales del partido ante Uruguay de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial.

El resultado de los exámenes no le descartan para el resto del Mundial 2026, en función del recorrido de la selección española en el torneo.

“Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay”, informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). “La lesión es de grado moderado y su evolución marcará su disponibilidad”, completó el parte médico.

Fútbol Athletic Club Nico Williams LaLiga EA Sports Mundial de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X