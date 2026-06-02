Mundial 2026
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Iñaki Williams, convocado con Ghana para el Mundial

Con esta confirmación, serán cuatro los jugadores del Athletic Club que partiparán en el Mundial.

Athletic
Foto de archivo de Iñaki Williams
Euskaraz irakurri: Iñaki Williams, Ghanarekin Munduko Txapelketarako deialdian
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

Ghana anunció este lunes su lista de 26 futbolistas convocados para disputar el Mundial de 2026, en la que se confirmó la participación del jugador del Athletic Club, Iñaki Williams

De esta manera, el club rojiblanco volverá a tener cuatro jugadores mundialistas después de un paréntesis de 76 años. 

Fue en al Mundial de Brasil 1950 cuando el club bilbaíno estuvo representado por el legendario Telmo Zarra, autor del mítico gol a Inglaterra, Piru Gainza, José Luis López Panizo y Nando González.

En la cita de Estados Unidos, México y Canadá, además de Iñaki, que ya jugó con Ghana en Catar 2022, estarán con la selección de España su hermano Nico, Unai Simón y Aymeric Laporte.

 

Iñaki Williams Fútbol Athletic Club Mundial de fútbol

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