Iñaki Williams, convocado con Ghana para el Mundial

Ghana anunció este lunes su lista de 26 futbolistas convocados para disputar el Mundial de 2026, en la que se confirmó la participación del jugador del Athletic Club, Iñaki Williams.

De esta manera, el club rojiblanco volverá a tener cuatro jugadores mundialistas después de un paréntesis de 76 años.

Fue en al Mundial de Brasil 1950 cuando el club bilbaíno estuvo representado por el legendario Telmo Zarra, autor del mítico gol a Inglaterra, Piru Gainza, José Luis López Panizo y Nando González.



En la cita de Estados Unidos, México y Canadá, además de Iñaki, que ya jugó con Ghana en Catar 2022, estarán con la selección de España su hermano Nico, Unai Simón y Aymeric Laporte.