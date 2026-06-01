El Athletic anuncia que Nerea Nevado, Maite Zubieta y Marta Sanadri no seguirán en el equipo

El Athletic ha anunciado este lunes que Nerea Nevado, Maite Zubieta y Marta Sanadri no van a continuar en el equipo rojiblanco a partir del próximo 30 de junio. Nevado y Zubieta tenían una oferta de renovación con el Athletic que han decidido no aceptar, en tanto que Sanadri, que ha jugado, como cedida, en el Alavés en la temporada 2025-2026, tampoco seguirá en el club bilbaíno.

Nevado ha jugado 142 partidos con el Athletic, con nueve goles; Zubieta ha sido alineada en 103 encuentros con el equipo vasco, en los que ha marcado tres tantos; y Sanadri cierra su etapa en el Athletic con 36 partidos y dos goles marcados.

“Desde el Athletic Club, agradecemos a todas su dedicación y profesionalidad en esta etapa que llega a su fin, y les deseamos, en adelante, la mejor de las suertes en sus trayectorias personales y profesionales”, concluye el comunicado que ha compartido el Athletic en su página web.