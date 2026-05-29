Olatz Santana termina su etapa en el Athletic Club
Olatz Santana finalizará su etapa en el Athletic Club el próximo 30 de junio, según ha anunciado el club este viernes. La portera de Hernani llegó a Lezama el verano pasado procedente de la Real Sociedad y ha completado un total de 5 encuentros bajo palos en esta temporada.
Su debut se produjo el pasado 13 de enero entrando en sustitución de Adriana Nanclares en Valdebebas cuando el choque apenas llevaba unos minutos. La gipuzkoana cuajó una excelente actuación, que a la postre sirvió para lograr la primera victoria ante el Real Madrid en su feudo. Además, Santana disputó dos encuentros más de Liga F, además del de la Supercopa ante el FC Barcelona y el de cuartos de final de Copa ante el Atlético de Madrid.
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