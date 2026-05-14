Dani Vivian sufre un esguince de tobillo, y podría ser baja para el Athletic-Celta

El central del Athletic Dani Vivian sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho, que, muy probablemente le hará causar baja el próximo domingo en el partido que va a enfrentar al equipo rojiblanco con el Celta en San Mamés.



El parte médico publicado por la entidad bilbaína detalla que el defensa, lesionado el miércoles frente al Espanyol, queda "pendiente de evolución", y, a tres días para ese último partido de la temporada en San Mamés, es seria duda.