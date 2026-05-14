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Dani Vivian sufre un esguince de tobillo, y podría ser baja para el Athletic-Celta

El central del Athletic tuvo que ser sustituido en el descanso del partido que su equipo jugó el miércoles, en Barcelona, ante el Espanyol. Vivian se halla lesionado en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho.
Dani Vivian (Athletic)
Dani Vivian jugador del Athletic; Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Dani Vivianek orkatila bihurritu du, eta Athletic-Celta partidarako baja izan daiteke
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El central del Athletic Dani Vivian sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho, que, muy probablemente le hará causar baja el próximo domingo en el partido que va a enfrentar al equipo rojiblanco con el Celta en San Mamés.

El parte médico publicado por la entidad bilbaína detalla que el defensa, lesionado el miércoles frente al Espanyol, queda "pendiente de evolución", y, a tres días para ese último partido de la temporada en San Mamés, es seria duda.

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